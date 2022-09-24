Декорации, аренда, гонорары актерам: сколько денег тратится на создание сериалов

Что делать длинными осенними вечерами? Многие смотрят сериалы. Известный сценарист, написав пару сезонов успешного проекта, на гонорар может купить машину, а знаменитый актер - квартиру. «Телепрограмма» рассчитала примерную смету производства сериалов.
Сценарий одной серии: от 80 тыс. до 1 млн руб.
Известный продюсер, сценарист и учредитель кинокомпании Валерий Федорович («Перевал Дятлова», «Эпидемия», «Гоголь», «Измены», «Обычная женщина» и др.) в своем телеграм-канале рассказал, сколько зарабатывает сценарист в нашей стране. Разброс цен огромный. Главный критерий, влияющий на гонорар, есть ли у автора за плечами уже успешные проекты или нет. Также есть ограничения на бюджет серии, которые диктуют и стоимость сценариев.
Дневные сериалы (долгоиграющие проекты для домохозяек и пенсионеров, которые смотрят телевизор днем): 80 - 100 тыс. руб. за 24-минутную серию.
Сериалы для предпрайма (время после обеда и до 19.00): 250 - 350 тыс. руб. за 48-минутную серию.
Прайм-тайм (время с 19.00 до 23.00, когда у экранов максимальное количество зрителей):
Ситком: 150 - 450 тыс. руб. за 24-минутную серию первого сезона. Если сериал стал успешным, в последующих сезонах тариф может вырасти до 600 - 800 тыс. руб.
Драма: 200 - 600 тыс. руб. за 48-минутную серию.
Сериалы с большими бюджетами и перспективами: 400 тыс. - 1 млн руб. за 48-минутную серию. По словам Федоровича, на 1 млн могут рассчитывать не более десяти российских сценаристов. Часто над каждой серией работают несколько авторов - тогда гонорар делится на всех.
Декорации, реквизит, аренда локаций: 1 млн руб. за серию
Дороже всего стоят исторические сериалы. На съемках 12-серийного сериала «Великая» о Екатерине II аренда дворцовых интерьеров обходилась в среднем в 250 тыс. рублей за один съемочный день. Цена одного исторического костюма может доходить до 200 тыс. руб. за один наряд.
Чаще всего снимают в Москве или Подмосковье: строят декорации на закрытых или открытых площадках. Аренда особняка в элитном поселке Подмосковья стоит 120 тыс. рублей в месяц, закрытие ресторана на полдня - столько же.
Одежду, букеты и прочий реквизит ищут по демократичным ценам. Чаще всего весь образ героини или героя стоит не более 100 тыс. руб.
Работа в экспедиции в провинции стоит дешевле из-за аренды локаций, но смета расходов растет из-за других составляющих: к примеру, звезды ночуют не дома, а в хороших гостиницах. В целом расходы на декорации, реквизит и аренду составляют около 10 - 20% от общего бюджета серии.
Гонорар звезды: 100 - 500 тыс. руб. в день
Дмитрий Нагиев давно в списке самых высокооплачиваемых актеров страны: его гонорар за съемочный день достигает 500 тыс. руб. Фото: канал СТС
Самые большие звезды (такие как Константин Хабенский, Владимир Машков, Олег Меньшиков, Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков) требуют гонорар по 500 тыс. руб. за съемочный день. Однако если проект особо интересный и длительный, могут сделать скидку.
Средний гонорар известного артиста - 200 - 300 тыс. руб. за съемочный день. За такие деньги снимаются Юрий Стоянов, Ольга Медынич, Дмитрий Назаров, Юлия Пересильд, Юлия Снигирь, Александр Устюгов, Антон Хабаров, Мария Порошина, Максим Лагашкин, Павел Прилучный, Александр Петров, Максим Матвеев, Дарья Мороз, Светлана Иванова.
Менее известные артисты снимаются по ставке 100 - 150 тыс. руб. Учтите, что актерам платят только за съемочные дни. Пока они изучают сценарий или ждут предложений, не получают ничего.
Средняя стоимость одной серии: 10 - 20 млн руб.
За удовольствие снимать в «Вампирах средней полосы» Юрия Стоянова продюсерам пришлось раскошелиться: смена актера стоит около 200 - 300 тыс. руб. в день. Фото: онлайн-кинотеатр START
Расходов много: зарплата съемочной команде; свет, звук и другие технические составляющие; спецэффекты; постпродакшн и множество других нюансов.
Иногда кинокомпании удается уложиться в 7 млн рублей - если нет экспедиций, звезд первой величины, сложных декораций и спецэффектов.
Бывают и особо дорогие проекты: так, съемки первого сезона 12-серийного сериала «Великая» о Екатерине II обошлись в 283,6 млн руб. (то есть больше 23 млн руб. за серию). Но чаще всего 8-серийный сериал стоит производителю 80 - 100 млн руб.; 12-серийный - 120 - 150 млн руб. Раньше сериалы у компаний-производителей покупали исключительно телеканалы, а теперь среди заказчиков - платформы онлайн-кинотеатров.