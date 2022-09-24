Декорации, аренда, гонорары актерам: сколько денег тратится на создание сериалов

Что делать длинными осенними вечерами? Многие смотрят сериалы. Известный сценарист, написав пару сезонов успешного проекта, на гонорар может купить машину, а знаменитый актер - квартиру. «Телепрограмма» рассчитала примерную смету производства сериалов.

Сценарий одной серии: от 80 тыс. до 1 млн руб.

Известный продюсер, сценарист и учредитель кинокомпании Валерий Федорович («Перевал Дятлова», «Эпидемия», «Гоголь», «Измены», «Обычная женщина» и др.) в своем телеграм-канале рассказал, сколько зарабатывает сценарист в нашей стране. Разброс цен огромный. Главный критерий, влияющий на гонорар, есть ли у автора за плечами уже успешные проекты или нет. Также есть ограничения на бюджет серии, которые диктуют и стоимость сценариев.

Дневные сериалы (долгоиграющие проекты для домохозяек и пенсионеров, которые смотрят телевизор днем): 80 - 100 тыс. руб. за 24-минутную серию.

Сериалы для предпрайма (время после обеда и до 19.00): 250 - 350 тыс. руб. за 48-минутную серию.

Прайм-тайм (время с 19.00 до 23.00, когда у экранов максимальное количество зрителей):

Ситком: 150 - 450 тыс. руб. за 24-минутную серию первого сезона. Если сериал стал успешным, в последующих сезонах тариф может вырасти до 600 - 800 тыс. руб.

Драма: 200 - 600 тыс. руб. за 48-минутную серию.

Сериалы с большими бюджетами и перспективами: 400 тыс. - 1 млн руб. за 48-минутную серию. По словам Федоровича, на 1 млн могут рассчитывать не более десяти российских сценаристов. Часто над каждой серией работают несколько авторов - тогда гонорар делится на всех.

Декорации, реквизит, аренда локаций: 1 млн руб. за серию

Дороже всего стоят исторические сериалы. На съемках 12-серийного сериала «Великая» о Екатерине II аренда дворцовых интерьеров обходилась в среднем в 250 тыс. рублей за один съемочный день. Цена одного исторического костюма может доходить до 200 тыс. руб. за один наряд.

Чаще всего снимают в Москве или Подмосковье: строят декорации на закрытых или открытых площадках. Аренда особняка в элитном поселке Подмосковья стоит 120 тыс. рублей в месяц, закрытие ресторана на полдня - столько же.

Одежду, букеты и прочий реквизит ищут по демократичным ценам. Чаще всего весь образ героини или героя стоит не более 100 тыс. руб.

Работа в экспедиции в провинции стоит дешевле из-за аренды локаций, но смета расходов растет из-за других составляющих: к примеру, звезды ночуют не дома, а в хороших гостиницах. В целом расходы на декорации, реквизит и аренду составляют около 10 - 20% от общего бюджета серии.

Гонорар звезды: 100 - 500 тыс. руб. в день