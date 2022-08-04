Что происходило с гаремом после смерти султана

В гареме Османских султанов существовал ряд традиций и обычаев. Девушки не просто проводили ночи с повелителем, их обучали письму и чтению. Высшим счастьем было - родить от падишаха сына. Тогда наложницу переселяли в отдельные покои, приставляли к ней прислугу и выдавали ежемесячное пособие.

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Многим интересно - что же происходило с наложницами после смерти султана? Так вот если несчастье наступало, то наложниц не разгоняли, а переводили в Старый дворец, где они продолжали жить на полном обеспечении казны.