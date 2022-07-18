Что именно разрешали делать фавориткам султана в отличие от остальных наложниц гарема

Стать фавориткой султана Сулеймана мечтали все наложницы гарема. В серале жили тысячи девушек, однако любимицами становились единицы. Если падишах обращал внимание на девушку - ее ждали масса привилегий.

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В первую очередь, фавориткам разрешила гулять в саду, когда как другим наложницам это было запрещено. Все свое время они проводили в стенах гарема.