Что будет с Аликом? Стартовали съемки третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Дождались! ТНТ приступил к съемкам третьего сезона популярного молодежного сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». На этот раз героев перенесут на два года вперед, и история развернется на фоне президентских выборов 1996 года.

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Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Федор Рощин, Полина Гухман, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Никита Павленко, Лариса Удовиченко вернутся к своим ролям в новом сезоне, как и исполнитель роли Алика («Афганца») Юра Борисов. То есть, скорее всего, главный герой останется живым!

Санька будет грустить по прошлому, Вовка попытается заработать легких денег, Женя сделает все, чтобы не быть похожей на свою маму. Пока подростки будут переживать все проблемы перехода во взрослую жизнь, их родители потонут в экономических последствиях событий того периода.