Чирак, джарийе и другие звания, которые получали наложницы в гареме султана

В сериале «Великолепный век» нам показали, что жизнь в гареме султана Сулеймана была непростой. Попавшие туда девушки получали соответствующие звания. И для того, чтобы добиться расположения султана, им нужно было пройти по так называемой карьерной лестнице.

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На нижней ступени стояли рабыни — чирак. Они выполняли самую черную работу — мыли посуду, пол.