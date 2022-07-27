Чирак, джарийе и другие звания, которые получали наложницы в гареме султана

В сериале «Великолепный век» нам показали, что жизнь в гареме султана Сулеймана была непростой. Попавшие туда девушки получали соответствующие звания. И для того, чтобы добиться расположения султана, им нужно было пройти по так называемой карьерной лестнице.
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На нижней ступени стояли рабыни — чирак. Они выполняли самую черную работу — мыли посуду, пол.
Далее шли девушки-джарийе. К ним относились рабыни, окончившие школу при гареме. Эти девушки уже считались потенциальными наложницами султана.
И если красотке посчастливилось провести ночь с падишахом, то их называли икбал — то есть фаворитками. Если наложница беременела от султана, то ее называли кадин.