Через какое унизительное испытание пришлось пройти Хюррем

Хюррем-султан из «Великолепного века» в реальной жизни действительно была одной из самых влиятельных женщин в Османской империи. И это, несмотря на то, что изначально у нее не было знатного происхождения.
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Жизнь в гареме у Хюррем была сложной, каждый раз ей приходилось преодолевать врагов. И как бы она не старалась наладить отношения с родственниками падишаха - все было впустую, они видели в ней только источник всех своих бед.
Но главное унижение, через которое пришлось пройти Хюррем - это измены Сулеймана. Она понимала, что гарем у правителя будет всегда, но самое страшное для нее было - повторить судьбу Махидевран.
Хюррем не упивалась своим горем, а всеми силами пыталась вернуть внимание и любовь падишаха себе. И ей это всегда удавалось.