Бурак Озчивит назвал самую эмоциональную сцену в «Великолепном веке»

Турецкий актер Бурак Озчивит сыграл одну из главных ролей в сериале «Великолепный век». В документальном фильме «Создание легенды» артист назвал сцену, которая стала для него самой эмоциональной.

«Меня поразило, как султан Сулейман живым ложится в реальную могилу для того, чтобы побороть свою гордыню. Таким образом, он решил прикоснуться к своей плоти. Это великолепно, конечно. Когда я смотрел этот эпизод — я плакал», — заявил он.

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Бурак также признался, что лично ему тоже свойственна гордыня, но он с ней борется.