Будет смешно и интересно: стартует сверхъестественный сериал «Барабашка» с Лагашкиным и Дибцевой

Каждую осень стартует сезон премьер. Недавно в эфир вышел третий сезон шоу «Звезды в Африке» с Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном. Также зрители уже увидели первые серии курортной комедии «На страже пляжа». Но это еще не все. На днях состоится показ сериала «Барабашка» о нечистой силе в обычной московской квартире.
По сюжету главный герой Артем остается дома «на карантине» совсем один. Его роль исполнил Антон Филипенко, который также снимался в картине «На страже пляжа».
Поначалу ему даже нравится, что он предоставлен самому себе — семья на даче, начальник хоть и возникает с нелепыми инициативами, но только по телефону.
Но потом он замечает странные вещи: половина яичницы исчезает на глазах, стакан с виски сам переезжает в ванную, а на холодильнике появляется непристойный рисунок из магнитиков. Однако родные и друзья не верят, что у него завелся барабашка в доме.
Антон Филипенко. Фото: пресс-служба ТНТ
Также в комедии снялись: Тимофей Трибунцев, Ольга Дибцева, Максим Лагашкин, Николай Шрайбер, Степан Девонин, Сергей Дьячковский, Евгений Муравич и другие известные актеры.
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«Это комедия и в тоже время психологическая история — мой герой «один дома» и, как в знаменитом фильме про гангстеров и Кевина МакКаллистера, тоже вынужден решать все проблемы в одиночку и бороться с незваным гостем — барабашкой. А ему никто не верит», — поделился исполнитель главной роли.
Новый сериал «Барабашка» стартует с 26 сентября в 20:00 на телеканале ТНТ.