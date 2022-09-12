Будет смешно и интересно: стартует сверхъестественный сериал «Барабашка» с Лагашкиным и Дибцевой

По сюжету главный герой Артем остается дома «на карантине» совсем один. Его роль исполнил Антон Филипенко, который также снимался в картине «На страже пляжа».

Поначалу ему даже нравится, что он предоставлен самому себе — семья на даче, начальник хоть и возникает с нелепыми инициативами, но только по телефону.

Но потом он замечает странные вещи: половина яичницы исчезает на глазах, стакан с виски сам переезжает в ванную, а на холодильнике появляется непристойный рисунок из магнитиков. Однако родные и друзья не верят, что у него завелся барабашка в доме.