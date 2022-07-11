Брошенный сын Махидевран: как сложилась судьба самого несчастного сына султана Сулеймана

Создатели популярного турецкого сериала «Великолепный век» допустили ряд неточностей, которые раскритиковали историки. Например, киношники показали, что у Махидевран был лишь один ребенок, Мустафа. Но это не так.

Спустя два года после рождения наследника у Махидевран на свет появился еще один сын и имя ему дали Ахмед. На тот момент султанша была уверена, что теперь ей удастся победить в битве с конкурентками, и она станет любимой женой падишаха.

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Но в итоге у нее ничего не получилось. Сулейман боготворил Хюррем, а Махидевран и вовсе сослали из дворца.

Ахмед остался в Стамбуле и вскоре пропал. Махидевран понимала, что Хюррем причастна к исчезновению сына, но доказательств не было.

Куда исчез этот юноша и что с ним стало — не известно до сих пор. Лишь редкие обрывки в гаремных летописях подтверждают его существование.

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