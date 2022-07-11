Брошенный сын Махидевран: как сложилась судьба самого несчастного сына султана Сулеймана

Оказывается, у Махидевран был еще один ребенок, не только Мустафа.
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

Создатели популярного турецкого сериала «Великолепный век» допустили ряд неточностей, которые раскритиковали историки. Например, киношники показали, что у Махидевран был лишь один ребенок, Мустафа. Но это не так.

Спустя два года после рождения наследника у Махидевран на свет появился еще один сын и имя ему дали Ахмед. На тот момент султанша была уверена, что теперь ей удастся победить в битве с конкурентками, и она станет любимой женой падишаха.

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Но в итоге у нее ничего не получилось. Сулейман боготворил Хюррем, а Махидевран и вовсе сослали из дворца.

Ахмед остался в Стамбуле и вскоре пропал. Махидевран понимала, что Хюррем причастна к исчезновению сына, но доказательств не было.

Куда исчез этот юноша и что с ним стало — не известно до сих пор. Лишь редкие обрывки в гаремных летописях подтверждают его существование.

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