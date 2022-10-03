Болевые точки Бурунова и висящий вниз головой Лавыгин: как снимали сериал «Нина»

3 октября на ТНТ большая премьера – покажут комедийный сериал «Нина», шоураннером которого выступил известный режиссер и сценарист Жора Крыжовников.

Главная героиня - Нина (ее играет Виктория Исакова) - была уверена в том, что она всегда будет домохозяйкой. Но мир Нины рухнул, когда ее третий муж Костя объявил о разводе.

Ситуация обостряется тем, что от Кости зависят множество людей: сама Нина, их общая дочка, а также двое детей Нины от других браков. А еще - двое ее бывших мужей – бизнесмен-неудачник и безумный профессор.

В одночасье весь этот сумасшедший балаган оказывается в обычной панельке Нижнего Новгорода. Теперь Нине нужно привыкать жить без привычного комфорта. Постепенно она становится другим человеком - самостоятельным и независимым.

В сериале также снялись Сергей Бурунов, Андрей Бурковский, Сергей Лавыгин, Валентина Ляпина, Юлия Хлынина и другие популярные актеры.

Взрослеют все!

