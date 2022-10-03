Болевые точки Бурунова и висящий вниз головой Лавыгин: как снимали сериал «Нина»

3 октября на ТНТ большая премьера – покажут комедийный сериал «Нина», шоураннером которого выступил известный режиссер и сценарист Жора Крыжовников.
Главная героиня - Нина (ее играет Виктория Исакова) - была уверена в том, что она всегда будет домохозяйкой. Но мир Нины рухнул, когда ее третий муж Костя объявил о разводе.
Ситуация обостряется тем, что от Кости зависят множество людей: сама Нина, их общая дочка, а также двое детей Нины от других браков. А еще - двое ее бывших мужей – бизнесмен-неудачник и безумный профессор.
В одночасье весь этот сумасшедший балаган оказывается в обычной панельке Нижнего Новгорода. Теперь Нине нужно привыкать жить без привычного комфорта. Постепенно она становится другим человеком - самостоятельным и независимым.
В сериале также снялись Сергей Бурунов, Андрей Бурковский, Сергей Лавыгин, Валентина Ляпина, Юлия Хлынина и другие популярные актеры.
Взрослеют все!
Фото: кадр из сериала «Нина»
Идея сериала родилась в недрах киношколы «Индустрия», в которой преподает сценарное мастерство Жора Крыжовников – один из самых любопытных комедиографов нашего нового кино, автор фильмов «Горько!», «Самый лучший день», сериала «Звоните ДиКаприо!»
Крыжовников придумал многослойную семейную историю, в которой есть и драма, и комедия, и история про взросление. Причем взрослеть приходится как детям Нины и их друзьям, так и взрослым, потерянным и сбившимся с пути.
Растерянность, поиск нового смысла жизни – важные темы сериала.
«Нина теряет не только мужа, но и дом, и она должна начать жизнь заново, понять, нужно ли ей работать и кем.
Она поверила в свою роль домохозяйки, думала, что будет заниматься менеджментом семьи, но ее жизнь изменилась, и теперь героиня поставлена в ситуацию, где ей нужно научиться жить. Это ее главная проблема», – говорит Жора Крыжовников.
Рваный монтаж и слом четвертой стены
Фото: кадр из фильма «Нина»
В «Нине», как и во всех проектах, над которыми Крыжовников работал в качестве сценариста, режиссера или продюсера, сохранен его визуальный стиль – реалистичная камера и рваный монтаж.
Эти приемы делают границу между зрителем и героями размытой, показывая непричесанную реальность. Есть в «Нине» и еще один сильный трюк, который подключает зрителей к героине Виктории Исаковой, – слом четвертой стены в конце каждой серии.
«На одной из съемок я предложил закрепить слом четвертой стены, прием, в котором Нина смотрит прямо в глаза зрителю. Тем более, что у Вики этот взгляд получается. Это сделано для того, чтобы зрители были свидетелями и соучастниками истории», – рассказывает Крыжовников.
Непривычное амплуа Виктории Исаковой
Кстати, роль, в которой зрители увидят Викторию Исакову, для актрисы крайне нетипичная, ведь Виктория – артистка по органике драматическая, и в кино, как и в театре, появляется именно в таком амплуа.
Но у команды сериала изначально была идея позвать на роль Нины – нежной, трогательной, слабой девочки за сорок, – именно Викторию.
«Вика сомневалась, потому что себя она называет артисткой драматической, не понимающей, как шутить, быть смешной. Но мы ее убеждали, что нам не нужна клоунесса. Иначе мы бы к ней не обратились.
В итоге Вика привнесла в проект лирическое настроение, чтобы зрители не только смеялись, но и сопереживали, сочувствовали героине», – делится Крыжовников.
«Бурунов играет остро, как Этуш или Куравлев»
Фото: кадр из сериала «Нина»
Роль Кости – молчаливого и импозантного, так же, как и роль полусумасшедшего профессора Славы, были написаны Крыжовниковым и командой сценаристов специально для Андрея Бурковского и Сергея Бурунова, актеров, которые уже работали с Жорой.
«Во-первых, мне очень льстит, что Жора Крыжовников писал эту роль под меня. Видимо, он меня очень хорошо знает как артиста, это приятно очень, – говорит Сергей Бурунов. – Во-вторых, всегда есть какие-то моменты для внутреннего преодоления, потому что образ надо нащупать, понять логику поступков персонажа: где у него болевые точки, как он на что реагирует.
Мне кажется, мы все это сделали под четким руководством Жоры Крыжовникова, и получился очень интересный человек».
Крыжовников подтверждает: Бурунову пришось вживаться в совершенно новый для него образ:
«Для «Нины» я привлек своих любимых артистов, но «собрал» их иначе. Например, для Бурунова это новый образ, с которым он на высочайших температурах справляется. Это сильнейшая роль, смешная и трогательная, и Бурунов играет ее остро, как Этуш или Куравлев».
Шутки на съемочной площадке
Фото: кадр из сериала «Нина»
Продюсер сериала Галина Стрижевская рассказала:
«Наш состав артистов, конечно, давал сразу понять о сложности сведения их графиков занятости, но мы на это пошли осознанно, приоритетом поставив качество, нужное нам в кадре по актерскому составу.
Сцены снимались легко, как раз из-за профессионализма актеров. Были длинные сцены, которые требовали длинных репетиций, но потом – «камера-мотор-снято!»
Конечно, были и «расколы» друг друга смехом, и шутки, и слова вставленные – невозможно было не раскалываться, как актерам в кадре, так и группе за кадром».
Как Сергея Лавыгина вниз головой подвешивали
Фото: кадр из сериала «Нина»
«Нина» – сериал, в котором все самое важное происходит на уровне слов и эмоций, заложенных в крепком сценарии (вместе с Жорой Крыжовниковым его писали Карина Чувикова, Егор Чичканов, Анастасия Дюкарева, Юлия Савенкова, Марина Воевода).
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Во время съемок не обошлось без любопытных и забавных моментов. Например, актер Сергей Лавыгин вспоминает:
«Мне в одной сцене разрешили не висеть подвешенным за ноги вниз головой, пошли навстречу, очень уж сложно я это переношу. И сняли её хитрым образом: я лежал на специальном столе, который был немного наклонен, чтобы оставалось ощущение висящего человека.
Спасибо продакшну за понимание. Была сцена, которая не давалась, но я вам про неё не расскажу - попробуйте угадать, когда посмотрите сериал!»
Продюсер Галина Стрижевская добавляет:
«Да, у нас не экшн-кино, и, наверное, сложностей по локациям и съемкам сразу и не вспомнить. Было забавно снимать в городских локациях, где есть прохожие, которые видели наш актерский ансамбль и хотели сфотографироваться с любимыми артистами».
Не пропустите: сериал «Нина» – с 3 октября на ТНТ!