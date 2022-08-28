Бочкарева призналась, что ориентировалась на Заворотнюк, когда стала сниматься в ситкоме

Актриса Наталья Бочкарева дала большое интервью о съемках сериала «Счастливы вместе», сделавшего ее звездой ТВ. Она поделилась, что во многом брала пример с другого ситкома «нулевых» - «Моей прекрасной няни» - и лично со своей коллеги Анастасии Заворотнюк.

«Могу сказать, что я понимала, как это трудно (делать ситком, - Прим. авт.), глядя на нее, и поначалу даже не понимала юмора этого ситкома. Надо сказать, что мы, российские люди, не привыкли к такому юмору. У нас был Гайдай, у нас были прекрасные комедийные истории в кино, но именно жанра ситкома у нас не было», - рассказала 42-летняя актриса в YouTube-шоу «Главный вопрос».

«Когда я начинала сниматься, я вздрагивала от того, что у нас сидели зрители и искусственным, нарочитым смехом смеялись над каждой шуткой. Я, например, какую-то репризу говорила, и вдруг – аха-ха! И я просто подпрыгивала: кто это, что эти люди здесь делают, зачем они смеются, еще и ненатурально так? Поэтому надо сказать, что мы очень долго сами привыкали к этому жанру, и тому, что эти люди якобы нас подбадривают».