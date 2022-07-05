«Благородная профессия»: стартовали съемки второго сезона сериала «Спросите медсестру»

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Вместе с Еленой Пановой в проекте снимаются Павел Харланчук, Валерий Кухарешин, Елена Руфанова, Егор Лесников, Соня Присс, Андрей Некрасов и другие актеры. Режиссером второго сезона стала Ольга Кандидатова, работавшая над «Тайнами следствия».

«Медицинская тема сегодня крайне актуальна. Мы далеко не всегда представляем реальную вовлеченность в свою работу врачей и то, в каких порой экстремальных обстоятельствах им нужно принимать единственно верное решение для спасения чьей-то жизни. А в нашей истории этот момент на высоком градусе. Многие события происходят непосредственно в реанимации больницы. Кроме того, это и показ личной жизни врачей, на которую им порой элементарно не хватает времени», — говорит Елена Панова.

«Когда у меня спрашивают, какую профессию я бы выбрала, если бы не стала актрисой, всегда говорю: профессию врача, — отмечает актриса Елена Руфанова. — Это очень благородная профессия и такая нужная! Мы все настолько беззащитны перед бедой, так теряемся перед болезнью или травмой, когда нам плохо. И если рядом есть человек, которому ты доверяешь себя, если есть хороший врач, то лично у меня возникает ощущение, что я просто маленькая девочка, которой нужна помощь взрослого».