Благодаря какому слову Хюррем смогла покорить Сулеймана навсегда

Сериал «Великолепный век» стал одним из самых популярных в истории мирового кинематографа. В картине нам показали о реальной любви султана Сулеймана Великолепного и его наложницы Хюррем.

В гареме падишаха было много красоток, которые пытались всевозможными способами завоевать внимание повелителя, но всю жизнь любил он только ее - свою рыжеволосую бестию.

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Историки считают, что Хюррем была образована и смогла придумать - как зацепить внимание султана. Слуги и паши называли Сулеймана исключительно повелителем или падишахом. Члены османской династии в зависимости от степени родства братом, сыном или султаном. И лишь одна Хюррем обращалась к нему по имени.

По мнению исследователей, это и было ее козырной картой. Падишах за годы правления мог забыть, как его зовут. Но именно любимая Хюррем всегда нежно напоминала ему про это.

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