Благодаря какому слову Хюррем смогла покорить Сулеймана навсегда

Хасеки была любимой женщина падишаха почти всю его сознательную жизнь.
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

Сериал «Великолепный век» стал одним из самых популярных в истории мирового кинематографа. В картине нам показали о реальной любви султана Сулеймана Великолепного и его наложницы Хюррем.

В гареме падишаха было много красоток, которые пытались всевозможными способами завоевать внимание повелителя, но всю жизнь любил он только ее - свою рыжеволосую бестию.

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Историки считают, что Хюррем была образована и смогла придумать - как зацепить внимание султана. Слуги и паши называли Сулеймана исключительно повелителем или падишахом. Члены османской династии в зависимости от степени родства братом, сыном или султаном. И лишь одна Хюррем обращалась к нему по имени.

По мнению исследователей, это и было ее козырной картой. Падишах за годы правления мог забыть, как его зовут. Но именно любимая Хюррем всегда нежно напоминала ему про это.

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