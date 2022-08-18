Американский фермер построил прибыльное хозяйство в Сибири, и это не выдуманный сюжет

6 сентября в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера документального комедийного сериала «Земля больших возможностей» — о фермере из Америки, который приехал вести дела в Сибирь.
Это уникальный проект — живая, динамичная история с социальным аспектом и чудесным юмором. Увлекательное приключение человека из другой культуры, который адаптировался в новых условиях и сумел добиться внушительного успеха. Через цепочку неудач и потерь, преодолевая самые разные препятствия, иностранец становится только сильнее и ни на минуту не теряет веру в себя.
Главный герой — фермер Джастас Уолкер. Когда-то он вместе с большой американской семьей перебрался из Соединенных Штатов в русскую Сибирь и обосновался в поселке Такучет Красноярского края. Со временем родители Уолкера вернулись в Америку, но Джастас был настроен остаться в России. В Россию к нему приехала его американская подруга Ребекка, ставшая впоследствии женой, с которой они вместе воспитывают уже трех дочерей.
В новой стране американец стал героем интернет-мема — однажды он попал в объектив камеры федерального телеканала и отличился от других спикеров новостного выпуска ироничным взглядом на жизнь и взрывным заразительным смехом. «Веселый молочник», воплощающий классическую американскую мечту на русской земле, — образ, который не мог пройти мимо кинематографистов.
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Уникальная жизнь Джастаса, в которой личные драмы переплетаются с трудностями адаптации в чужой стране и проблемами регионов России, стала основой документального мини-сериала. В нем неунывающий фермер популяризирует любовь и бережное отношение к земле, чьей бы она ни была.
«Я не сразу привык к тому, что постоянно нахожусь под наблюдением, мог сказать что-то лишнее, но случайность — это часть жизни, поэтому фильм удался! Думаю, что в России есть негативные стереотипы о жизни фермера, чья рутина состоит только из грязи и тяжелого труда. Есть и другие, светлые стороны — наш фильм их показывает. Также мне кажется, что «Земля больших возможностей» отражает возможный путь России, сельскохозяйственной державы, которая может накормить весь мир», — говорит главный герой сериала.
«Проект начался восемь лет назад. В рамках учебы я случайно узнал про Джастаса и его невероятную историю. За несколько дней первой экспедиции мы подружились, и я понял, что здесь есть потенциал для большого кино. Мне очень нравится находить юмор в реальности, делать документальные комедии, а здесь сам главный герой располагал к этому. Надеюсь, что после просмотра нашего сериала зрители вспомнят о своих заветных мечтах и начнут двигаться к ним», — добавил режиссер картины Андрей Ананин.
Кстати, продюсером проекта стал сам Тимур Бекмамбетов. Правда ли, что документальный сериал может оказаться смешнее художественного, мы узнаем 6 сентября.