Американский фермер построил прибыльное хозяйство в Сибири, и это не выдуманный сюжет

6 сентября в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера документального комедийного сериала «Земля больших возможностей» — о фермере из Америки, который приехал вести дела в Сибирь.

Это уникальный проект — живая, динамичная история с социальным аспектом и чудесным юмором. Увлекательное приключение человека из другой культуры, который адаптировался в новых условиях и сумел добиться внушительного успеха. Через цепочку неудач и потерь, преодолевая самые разные препятствия, иностранец становится только сильнее и ни на минуту не теряет веру в себя.

Главный герой — фермер Джастас Уолкер. Когда-то он вместе с большой американской семьей перебрался из Соединенных Штатов в русскую Сибирь и обосновался в поселке Такучет Красноярского края. Со временем родители Уолкера вернулись в Америку, но Джастас был настроен остаться в России. В Россию к нему приехала его американская подруга Ребекка, ставшая впоследствии женой, с которой они вместе воспитывают уже трех дочерей.

В новой стране американец стал героем интернет-мема — однажды он попал в объектив камеры федерального телеканала и отличился от других спикеров новостного выпуска ироничным взглядом на жизнь и взрывным заразительным смехом. «Веселый молочник», воплощающий классическую американскую мечту на русской земле, — образ, который не мог пройти мимо кинематографистов.