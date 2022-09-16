Amazon выпустит продолжение «Бегущего по лезвию» в виде сериала

Следом за «Властелином колец» студия Amazon подхватит еще одну культовую франшизу — «Бегущий по лезвию» — и превратит ее в сериал.
Режиссер оригинала 1982 года Ридли Скотт выступит исполнительным продюсером проекта. Новый сериал получил название «Бегущий по лезвию 2099». Он станет продолжением сиквела «Бегущий по лезвию 2049» 2017 года, и события в нем, как становится понятно из названия, развернутся через полвека. Какие актеры заявлены на главные роли, пока не раскрывается.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Как передает издание The Wrap, создатели проекта хотят «поддерживать интеллект, темы и дух» фильмов-предшественников. Они понимают, что 40 лет назад Ридли Скотт и Харрисон Форд задали невероятно высокую планку интеллектуальной научной фантастически, а в 2017-м Дени Вильнев и Райан Гослинг сделали все, чтобы выпустить ее достойный сиквел. Поэтому студия обещает провокационную сюжетную линию и соответствие высокому стандарту франшизы.