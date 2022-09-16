Amazon выпустит продолжение «Бегущего по лезвию» в виде сериала

Следом за «Властелином колец» студия Amazon подхватит еще одну культовую франшизу — «Бегущий по лезвию» — и превратит ее в сериал.

Режиссер оригинала 1982 года Ридли Скотт выступит исполнительным продюсером проекта. Новый сериал получил название «Бегущий по лезвию 2099». Он станет продолжением сиквела «Бегущий по лезвию 2049» 2017 года, и события в нем, как становится понятно из названия, развернутся через полвека. Какие актеры заявлены на главные роли, пока не раскрывается.