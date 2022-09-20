«Альтруизм и его разрушительные последствия»: стартовали съемки второго сезона сериала «Почка»

Онлайн-кинотеатр Kion объявил о начале съемок второго сезона своего оригинального сериала «Почка». В проекте задействованы актеры Любовь Аксенова, Григорий Чабан, Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко, Янина Лакоба и Николай Фоменко. Также к составу присоединились Леонид Бичевин и Павел Баршак.
По сюжету, эгоистичная, беспринципная и смертельно больная главная героиня получила-таки свою почку. Но пересадка прошла с побочным эффектом. Теперь девушка не может сдержать страсть к сыну женщины, чей орган ей достался. Она хочет его спасти, но он даже видеть ее не желает. Главный вопрос второго сезона — научится ли героиня не только желать, но и по-настоящему любить?
«Что только с Наташей не происходит в продолжении! Она предстанет в новом ракурсе для зрителя и для себя, оставаясь крепким орешком, — говорит исполнительница главной роли Любовь Аксенова. — Такая метафора родилась: «Натаха, она как поезд, который несется на полных парах в красочную глухомань!». Этот фантастический полет сквозь огонь наполнен страстью, сатирой и слезами любви. «Почка» — это своего рода «свойский» сериал. Он волнует совершенно разных людей, затрагивая непростые темы. Мне кажется, будет здорово продолжить этот диалог со зрителем. Хоть и несерьезный, но о важном».
«Если в первом сезоне основным движком героини был эгоизм и его парадоксально спасительная обратная сторона, то в новом сезоне — движущей силой героини является альтруизм и его разрушительные последствия», — отмечает режиссер и сценарист проекта Мария Шульгина.
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«Наташа впервые сталкивается с тем, чем не может управлять. И подходит к любви как к задаче, которую нужно решить. Либо избавиться от наваждения с помощью таблеток, либо получить объект желания. Ей придется пройти большой путь, чтобы научиться учитывать чувства другого человека, ну или хотя бы делать вид, что она умеет это делать», — добавляет креативный продюсер Наталья Исакова.
Первый сезон сериала «Почка» вышел в онлайн-кинотеатре Kion в начале 2021 года и сразу стал хитом сервиса, получив высокие оценки зрителей и критиков. Создатели проекта придумали принципиально новую героиню, которая, будучи «обаятельной сволочью», тем не менее вызывает симпатию зрителей своей жаждой жизни и парадоксальным умением «причинять добро» людям, преследуя исключительно эгоистичные цели.