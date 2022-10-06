Актриса Марина Петренко – о роли Екатерины I в сериале «Собор» и работе с Сергеем Гинзбургом

На Первом канале продолжается показ сериала «Собор». Роль жены Петра I – Екатерины I - сыграла актриса Марина Петренко. В интервью Teleprogramma.pro актриса рассказала о том, как жена ходила с царем в походы, как относилась к его любовницам и каким образом сама Марина готовилась к роли.

- Марина, вы играете Екатерину I. Каково это - оказаться в образе императрицы и супруги Петра I?

- Честно скажу, мне было непросто принять саму себя в роли императрицы. Но такая роль, конечно, - подарок судьбы. Тем более про Екатерину I не так и много известно, но съемочная группа полноценно готовилась к съемкам, поэтому фантазий у нас мало, а больше соответствия реалиям и фактам того времени. Вплоть до воссоздания антуража семейных покоев Петра и Екатерины.