Актриса Марина Петренко – о роли Екатерины I в сериале «Собор» и работе с Сергеем Гинзбургом

На Первом канале продолжается показ сериала «Собор». Роль жены Петра I – Екатерины I - сыграла актриса Марина Петренко. В интервью Teleprogramma.pro актриса рассказала о том, как жена ходила с царем в походы, как относилась к его любовницам и каким образом сама Марина готовилась к роли.
- Марина, вы играете Екатерину I. Каково это - оказаться в образе императрицы и супруги Петра I?
- Честно скажу, мне было непросто принять саму себя в роли императрицы. Но такая роль, конечно, - подарок судьбы. Тем более про Екатерину I не так и много известно, но съемочная группа полноценно готовилась к съемкам, поэтому фантазий у нас мало, а больше соответствия реалиям и фактам того времени. Вплоть до воссоздания антуража семейных покоев Петра и Екатерины.
- О чем для вас «Собор»?
- В первую очередь это история про любовь, которая сегодня может быть понятна немногим. У Екатерины были сложные отношения с Петром, но при этом она была единственным человеком, который мог снять, скажем, головные боли императора. Не шучу.
В летописях того времени есть упоминания, как при мигренях Петра она укладывала его голову к себе на грудь, он засыпал, и через два часа был абсолютно восстановлен и полон сил. Что касается отношений, то Екатерина знала, что у супруга есть фаворитки и подшучивала над этим, называя их «портомойками», но принимала это. Мне кажется, в ее случае можно говорить, что у нее была не любовь-любовь, а любовь как поклонение.
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Кадр из сериала «Собор». Фото: Первый канал
- В чем это заключалось, помимо смирения Екатерины перед любвеобильностью Петра?
- Она ходила с ним в военные походы, где переживала все возможные лишения. На ее глазах солдаты гибли от жажды. Екатерина во всем была ему предана, и император это особо ценил. По одной из версий, именно слух об интрижке Екатерины и подкосил Петра, Он умер через несколько месяцев после возникших разговорах об ее измене супругу.
- Как готовились к столь сложной роли?
- Достоверность изначально была важна режиссеру Сергею Гинзбургу, поэтому до съемок актерам рекомендовали познакомиться с определенной литературой. Кроме того, было много обсуждений вне кадра об истории и наших персонажах. Плюс, конечно, костюмы, грим, мушки, белила - весь этот внешний антураж всецело погружает в роль.
Кадр из сериала «Собор». Фото: Первый канал
- После такого погружения в роль, хотели бы сами жить именно в том историческом периоде?
- Я считаю, что современному человеку трудновато представить себя там. Я, например, счастлива, что живу сейчас, в наше время, в своей эпохе.