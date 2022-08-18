Агата Муцениеце и группа одичавших подростков в горах: вышел трейлер сериала «‎Стая»

9 сентября в онлайн-кинотеатрах more.tv и Wink состоится премьера драматического сериала «‎Стая», который затем будет показан в эфире канала СТС. В проекте снялись Агата Муцениеце, Павел Табаков и Анастасия Красовская.

По сюжету группу юных правонарушителей в рамках экспериментальной воспитательной программы отправляют в горы. Им предстоит проложить тропу через опасный перевал под контролем девушки-психолога. Но из-за внезапной трагедии эксперимент накрывается медным тазом, и трудные подростки решают бежать, взяв свою надсмотрщицу в заложницы.

Харизматичные юные герои посреди дикой природы начинают строить новую жизнь и превращаются в настоящую «стаю». Каждый из них обладает своим темным прошлым, но в этой экспедиции все раскроются с еще более мрачной стороны.