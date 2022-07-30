6 новейших российских сериалов, которые уже идут или вот-вот начнутся

Драмеди.

Режиссер: Иван Твердовский («Зоология», «Класс коррекции»).

В ролях: Данила Козловский, Кристина Асмус, Дарья Савельева, Таисия Битюкова, Александра Бабаскина, Иван Макаревич, Анна Слю.

Программист Сеня разработал интерактивную колонку - не как у всех, а с искусственным интеллектом. Она одна его понимает, ведь у Сени кризис среднего возраста, а мир перманентно враждебен ему - даже жена собирается с ним развестись. Но неожиданно Сеня обнаруживает в себе скрытый потенциал… А все Люся! Пока айтишник даже не подозревает, куда это его заведет. Без интимных сцен с Кристиной Асмус не обошлось.

Где смотреть: онлайн-кинотеатр Premier/с 14 июля.