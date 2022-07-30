6 новейших российских сериалов, которые уже идут или вот-вот начнутся

«Наследие»
Научная фантастика, постапокалиптика.
Режиссер: Алексей Голубев.
В ролях: Алексей Серебряков, Егор Бероев, Артем Ткаченко, Михаил Евланов, Константин Крюков, Ольга Макеева, Катерина Ковальчук.
Первая большая работа режиссера, в сердце которого достаточно места для любви к разным городам (снимал альманахи «Москва, я люблю тебя», «Сердце мое - Астана» и, наконец, «Баку, я люблю тебя!»). На Земле произошла катастрофа, и человечество под угрозой вымирания. Для восстановления популяции запущена программа «Наследие» под руководством биоинженеров Александра и Елизаветы Гордеевой. Проснувшись после столетнего криогенного сна, они обнаружили, что люди за это время пошли по неожиданному пути.
Где смотреть: онлайн-кинотеатр Premier/с 28 июля.
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«Бедный олигарх»
Фото: кадр из сериала
Комедия.
Режиссер: Гайк Асатрян («Ресторан по понятиям»).
В ролях: Владимир Сычев, Максим Лагашкин.
Свежачок на злобу дня: русский олигарх Виктор (Владимир Сычев), связанный с нефтяным бизнесом, припеваючи живет в Великобритании, проводя время в праздности. Денег у него - тратить не перетратить. И вдруг у него арестовывают все счета и имущество: Запад включил санкции! Ну и начинаются разнообразные приключения. Помогает олигарху разве что верный камердинер Адам.
Где смотреть: онлайн-кинотеатр Premier/с 26 июля.
«Новенькие»
Фото: кадр из сериала
3-й сезон, драма.
Режиссер: Оксана Барковская.
В ролях: Глеб Калюжный, Анна Демидова, Елизавета Запорожец, Иван Лаврухин, Виталий Щербина.
Знакомые проблемные подростки наконец окончили 11-й класс и разъехались кто куда. Но импредстоит вновь встретиться: надо выручать Леру, чье интимное видео кто-то слил в сеть. В отчаянии девушка пыталась покончить с собой. Режиссер напоминает, что «Новенькие» исследуют тему взросления, и уверяет, что новый сезон совсем не похож на предыдущие, - будет интересно, даже если вы не видели первые два.
Где смотреть: онлайн-кинотеатр Start/с 10 августа.
«Горемыки»
Фото: кадр из сериала
Сатирическая комедия.
Режиссер: Никита Тамаров («Миллионер из Балашихи»).
В ролях: Сергей Беляев, Роза Хайруллина, Варвара Шмыкова, Мария Смольникова.
30-летний нигилист Гоша, многодетный отец из Воркуты Никита и страховщик-скряга Ефим Маратович волею судьбы проживают в одной съемной квартире. Трое очень разных мужчин под одной крышей - это непросто: бытовые конфликты идут один за другим. Решая их, герои оказываются в самых невероятных ситуациях. При этом все трое - это… куклы (но есть в сериале и актеры-люди). Авторы проекта настаивают, что за юморной оболочкой - узнаваемая правда жизни, которую они исследуют.
Где смотреть: онлайн-кинотеатр Premier/скоро.
«Закрыть гештальт»
Фото: кадр из сериала
Комедия, мистика.
Режиссер: Максим Пежемский («Проект «Анна Николаевна», «Света с того света).
В ролях: Анна Зайкова, Александр Ильин-мл., Хельга Филиппова, Анастасия Крылова, Дмитрий Муляр, Андрей Некрасов, Денис Власенко.
Таксист падает с 20-го этажа, но остается жив. С этого дня Федор Ярцев видит призраков, которые не дают ему покоя. Среди них теща, школьный физрук, бандит из 90-х и отец Федора, пропавший много лет назад. Ярцев вынужден всем им помогать, а заодно закрывает старые и болезненные гештальты в своем сознании.
Где посмотреть: «Кинопоиск»/с 4 августа.
«Люся»
Фото: кадр из сериала
Драмеди.
Режиссер: Иван Твердовский («Зоология», «Класс коррекции»).
В ролях: Данила Козловский, Кристина Асмус, Дарья Савельева, Таисия Битюкова, Александра Бабаскина, Иван Макаревич, Анна Слю.
Программист Сеня разработал интерактивную колонку - не как у всех, а с искусственным интеллектом. Она одна его понимает, ведь у Сени кризис среднего возраста, а мир перманентно враждебен ему - даже жена собирается с ним развестись. Но неожиданно Сеня обнаруживает в себе скрытый потенциал… А все Люся! Пока айтишник даже не подозревает, куда это его заведет. Без интимных сцен с Кристиной Асмус не обошлось.
Где смотреть: онлайн-кинотеатр Premier/с 14 июля.