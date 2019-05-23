Звезда «Игры престолов» Иван Реон поддержал разочарованных фанатов

Актер, так же как и многие зрители саги, остался недоволен финалом.

Звезда «Игры престолов» Иван Реон посетил Россию. Актер приехал в Санкт-Петербург и, конечно же, поделился своим впечатлением от финала знаменитого сериала. Он остался недоволен концовкой, которую сделали сценаристы.

Иван Реон признался, что, как и миллионы фанатов по всему миру, он смотрел каждую серию и с нетерпением ждал выхода следующей. Несмотря на то что на съемочной площадке у него осталось много друзей, он никогда не использовал эти знакомства и не просил рассказать ему, что же будет дальше.

«Я представляю их чувства, когда постоянно спрашивают: а что будет?! Мне нравится интрига», — признался Иван Реон.

Комментируя финал, мужчина отметил, что золотой середины никогда не бывает. У картины столько поклонников, что всем угодить просто невозможно. Персонажи потихоньку уходят и меняются, но, по мнению актера, многие должны были остаться в живых.

«Актер тратит на роль очень много сил и времени. В целом концовка сериала — это довольно сложная вещь. Понимаю, насколько сложно было подвести к правильному финалу», — цитирует слова актера Пятый канал.

Кстати, иностранец приехал в Северную столицу вместе с семьей и был приятно удивлен, что в нашей стране у него есть поклонницы.



Ранее Джордж Мартин поделился своим мнением о сериале «Игра престолов». Он признался, что не ожидал подобной популярности проекта. Писатель уже приступил к работе над последней книгой саги «Песнь льда и пламени». Скорее всего, концовка будет несколько отличаться от киноверсии. Это даже к лучшему, ведь тысячи фанатов остались недовольны финалом сериала и требуют переснять его заново, пишет сайт argumenti.ru.