Сериалы Смешные ляпы в популярных сериалах, которые зрители могли не заметить
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Смешные ляпы в популярных сериалах, которые зрители могли не заметить

Алена Тихомирова Алена Тихомирова

Мы собрали несколько досадных ошибок. Возможно, вы удивитесь.

Ляпы в кадре допускают авторы многих сериалов и не только американских, но и турецких, и российских. Мы нашли самые смешные и запомнившиеся. 

Кофе для Матери Драконов 

Огромная армия поклонников «Игры престолов» негодует: стоило так долго готовить финальный сезон сериала, чтобы допустить в нем столь досадную ошибку? 

Кадр из сериала «Игра Престолов».
Кадр из сериала «Игра Престолов».

В четвертой серии восьмого сезона зрители заметили, что на столе у Матери Драконов Дейенерис вдруг появился… стаканчик из знаменитой сети кофеен. Он стоит в замке Винтерфелл во время торжественного пира. «Им понадобилось два года на съемки этого сезона, и они оставили в кадре стакан из «Старбакса»!» - возмущаются поклонники. 

В интернете тут же появилось огромное количество приколов на эту тему. Представители канала HBO, снявшего сериал, не растерялись и тоже ответили шуткой: «Латте, появившийся в эпизоде, был ошибкой. Дейенерис заказывала травяной чай». 

Так или иначе, сразу после скандала злосчастный стаканчик в кадре затерли. Если сейчас смотреть серию на официальных каналах, то его уже на столе не видно. 

Трактор для султана Сулеймана 

В одной из серий «Великолепного века», рассказывающего о событиях XVI столетия, зрители заметили в кадре… трактор. Видимо, у султана Сулеймана была машина (точнее, карета) времени. Кроме этого, в сериале мелькал электрический выключатель на стене, лестница-стремянка и многое другое, что никак не соотносится с эпохой.

Кадр из сериала «Великолепный век».
Кадр из сериала «Великолепный век».

Волшебный пончик и загадочные кабачки 

Если для «Игры престолов» киноляп - это событие, пусть и неприятное, то для наших сериалов подобные проколы, кажется, в порядке вещей. Никто по мелочам не заморачивается, и, кажется, неодушевленные предметы на экране живут какой-то отдельной жизнью.  

В одном кадре герой может положить телефон экраном вверх, в другом он уже лежит экраном вниз. Тарелки и стаканы словно сами собой передвигаются по столам. В одной из серий «Полицейского с Рублевки» герой долго жует пончик и он никак не заканчивается. Не пончик, а мечта сладкоежки! Ну а в конце сцены мы вообще видим, что пончик на столе лежит нетронутый.

 

И еще один «вкусный» ляп: в сериале «Кухня» повар берется резать кабачок, но, когда камера показывает героя с другого ракурса, рядом уже стоит целая тарелка кабачков. Снова смена ракурса - тарелки нет, все выглядит так, словно повар едва начал работу. 

Волшебные доски для Ворониных 

Забавный промах обнаружился в сериале «Воронины». В одном из эпизодов отец главного героя въезжает прямо в дом на машине. В первом кадре на кузове «Волги» лежат доски, мгновение - и досок нет!

Кадры из сериала «Воронины».
Кадры из сериала «Воронины».

Фееричное путешествие за янтарем 

В сериале «Желтый глаз тигра» рассказывается об охотниках за янтарем, действие разворачивается в Калининградской области. В первой же серии герои забираются на дюну Эфа на Куршской косе, затем оказываются на пляже в Зеленоградске, где достают из моря янтарь.  

Затем идут продавать камни, сбегают от милиции и покупают на вырученные деньги спиртное возле Дома Советов, который находится уже в самом Калининграде. 

В реальности все эти расстояния невозможно преодолеть пешком, между ними - десятки километров. Местные жители, конечно, повозмущались, но большинство зрителей, скорее всего, ничего не заметили. Видимо, останутся незамеченными и многочисленные ляпы в других фильмах, и к этим казусам надо относиться с пониманием: создатели сериалов - тоже люди, которые имеют право на ошибку. Ну и, конечно, на чашечку кофе. 

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Тэги:

"Игра Престолов"Дейнериссериал «Воронины»
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Смешные ляпы в популярных сериалах, которые зрители могли не заметить
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