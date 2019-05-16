Дейенерис больше нет, Бран – новый король: в Сети появились спойлеры финала «Игры престолов»

Тот, кто «слил» в Сеть основные моменты 5 серии 8 сезона перед финалом сделал это вновь

Самый популярный фэнтези-сериал всех времен и народов — «Игра престолов» — открыл нам практически все свои тайны. В ближайший понедельник, 20 мая, выйдет заключительная, 6 серия 8 сезона, и зрители сейчас ведут оживленные споры по поводу того, какая судьба ожидает оставшихся главных героев.

К сожалению, уже сейчас ясно, что концовка сериала будет разительно отличаться от той, что представлялась фанатам до начала нового сезона. Все ждали эпичной многогосерийной битвы с Королем Ночи и Белыми Ходоками, появления древнего героя Азора Ахая с горящим мечом, раскрытия еще каких-то тайн, тянущихся своими корнями в глубокое прошлое, однако сценаристы сериала разрушили эти мечты, уничтожив всю магическую линию еще в третьей серии. В результате на пороге окончания «Игры» нам осталось лишь оплакивать жителей разрушенной столицы Вестероса, убитых двойняшек-Ланнистеров, «Пса», Джораха, Миссандею и разум Дейенерис Таргариен.

Камнем в адрес создателей сериала можно посчитать еще и то, что они не смогли удержать в секрете сюжет будущих серий: в Интернет то и дело просачивались спойлеры и многие из них оказывались верными. Незадолго до премьеры пятой серии кто-то, близкий к съемочному процессу, «слил» информацию о «Клиганбоуле», гибели Серсеи и Джейме, казни Вариса и жестокости Безупречных. Сейчас тот же человек заспойлерил всю 6 серию и, если вы не боитесь узнать возможный сюжет финала, Teleprogramma.pro готова поделиться с вами последним «сливом».

Дейенерис собирается спасти весь мир!

В начале последнего эпизода, если верить спойлеру, перед нами предстанет разрушенная и сожженная Королевская Гавань. По ней бредут полюбившиеся нам и до сих пор адекватные персонажи: Джон Сноу, Тирион Ланнистер и Cир Давос. Все еще надеясь на то, что его брат и сестра выжили, Тирион исследует развалины Красного замка. Там он находит сперва золотую руку Джейме, а затем и мертвые тела.

Безупречные во главе с Серым Червем, между тем, загнали в ловушку небольшую кучку солдат армии Серсеи и намерены расправиться с ними. За обреченных воинов пытается вступиться Джон, но Серый Червь его не слушается, оправдываясь тем, что выполняет приказ королевы.

А главная героиня уже готова править всеми. Девушка, погубившая десятки тысяч жителей столицы, произносит речь, из которой следует, что она, Дейенерис Бурерожденная из дома Таргариенов, именуемая первой, от крови древней Валирии, Неопалимая, Королева Миэрина, Королева Андалов, Ройнаров и Первых Людей, Кхалиси Великого Травяного Моря, Разрушительница оков и Матерь Драконов освободила людей этого города и теперь намерена освободить весь мир.

А вот по поводу Тириона у нее совсем другие планы. Дени заявляет, что карлик совершил измену, тот в ответ обвиняет ее в убийстве множества невинных людей, снимает с себя знак десницы и бросает на землю. Беднягу тут же отправляют в тюрьму и ему, по всей видимости, грозит казнь.

Мир в итоге спасает Джон Сноу

В зал, где Дени уже восседает на железном троне, приходит Джон. Он говорит о ее неоправданной жестокости и сообщает, что Безупречные всё же убили солдат Серсеи, хотя те были готовы сдаться. Слушать племянника та не желает, ведь она борется за освобождение людей от тирании, а в этой войне приходится чем-то жертвовать.

Оставшись с Дейенерис наедине, Джон ранит её. Появившийся Дрогон, стоя над телом своей «матери», сжигает железный трон, а ее саму куда-то уносит.

Джон, как и Тирион, оказывается за решеткой. Серый Червь считает, что Джону нельзя прощать то, что он натворил, но поступает предложение избрать нового короля, чтобы тот решил судьбу парня. Совет во главе с Сансой избирает Брана королем, а тот назначает Тириона десницей.

Наказанием для Джона становится возвращение на Стену, в Дозор.

И жили они долго и счастливо…

Санса в итоге уезжает править Винтерфеллом, Арья на корабле отправляется исследовать западные земли, Сэм Тарли становится Великим Мейстером, Давос — мастером над кораблями, Бронн — мастером над монетами (он получает Хайгарден). Джендри остается лордом Штормового Предела, Яра Грейджой — леди Железных островов, Робин Аррен теперь лорд Долины.

Бриенна Тарт, вопреки надеждам, не забеременела от Джейме и теперь командует королевской гвардией. А ее бывший оруженосец Подрик становится чем-то вроде телохранителя и личного помощника Брана.

А как же Джон? Забыв о своем происхождении, он едет на север и присоединяется к Тормунду. И зрители могут наконец-то порадоваться, ведь его «хороший мальчик» Призрак всё же удостаивается внимания своего хозяина, и это уже надолго…