Чем закончится финальная серия «Игры престолов», судя по трейлеру

После того, как на экраны вышел предпоследний эпизод, среди поклонников послышались голоса: «Закрывайте сериал!» Почему преданные зрители сменили мнение о любимом шоу?

НВО уже выложил трейлер в последнему сезону «Игры престолов». Но еще раньше в сети появились сведения об утечке информации со съемочной площадки сериала. И вот из-за этой утечки и разгорелись страсти.

Из-за постоянных утечек возник скандал

В сети появилась нарезка, из которой ясно, что именно будет происходить. И в то время, как трейлер ничего не раскрывал, давая зрителю пустить в ход воображение, эта нарезка была откровенным спойлером, после просмотра которого можно уже было не тратить время на полный киносеанс.

Сейчас та же ситуация разворачивается вокруг последней серии последнего сезона. И единственное, что еще может спасти ситуацию, так это то, что Эмилия Кларк, исполнительница роли Дени Таргариен, сказала, что даже актеры не знают, чем закончится Вестеросская эпопея.

По ее словам, создатели шоу предполагали подобное развитие событий и решили подстраховаться, сняв несколько альтернативных концовок сериала. Решение о том, какая из них увидит свет, будет принято в последний момент. Поэтому что именно зритель увидит на экране – тайна за семью печатями.

Вспомним, что мы уже увидели в предпоследнем эпизоде

События пятого эпизода настолько масштабны и грандиозны, что серия сама по себе могла бы стать финалом всего повествования. К тому же, создатели наконец вернули на экраны жесткий дух той самой «Игры престолов», за который ее и полюбили зрители. Так что если зрителю было мало смертей в третьем эпизоде, то в пятом их – с лихвой.

Серия началась с Вариса, который еще в прошлой серии переметнулся к Джону, практически предав королеву. Паук пишет письмо, в котором речь идет о Железном троне. Неизвестно, кому было адресовано послание. Возможно, такие весточки Варис послал всем лордам Семи королевств на случай, если с ним что-то случится.

Санса оказалась достойной преемницей Мизинца

И случилось: Варис пошел ва-банк, попытавшись склонить на свою сторону Тириона и Джона. Но безнаказанно плести интриги под самым носом у королевы не получилось, и Вариса красиво и зрелищно сожгли драконом.

В сети была очень популярна теория, что Варис – скрытый Таргариен, и либо дракон откажется его жечь, либо Варис откажется гореть, но – увы! – с Пауком приходится проститься. А вот Тириону удалось чудом избежать казни, хоть его жизнь и висит теперь на волоске после того, как он рассказал тайну королевы Пауку.

Как мы видим, Сансе удалось нанести Дейенерис ощутимый удар даже при том, что сама она находится далеко от центра событий. И от этого удара Дени уже не оправится. Возможно, если бы Джон не отверг ее попытки сближения, все сложилось бы по-другому, но Джона воспитывали Старки, а их понятие о чести исключает инцест.

У Дейенерис полностью испортился характер

Во время встречи с Тирионом и Серым Червем, Дейенерис озвучивает свое намерение сжечь столицу вместо того, чтобы просто захватить ее, как она планировала раньше – малой кровью. В то время, как Тирион откровенно взволнован, Серый Червь абсолютно спокоен и даже удовлетворен планом королевы насчет города, где казнили Миссандею.

Джейме поймали часовые, и Тирион в очередной раз предал Мать Драконов, позволив Джейме сбежать, чтобы тот спас Серсею. Арья с Клиганом добралась до столицы, а вокруг столицы войска готовятся к битве.

Казалось, у Джона совсем нет шансов

Становится видно, что войска Джона, мягко говоря, потрепаны. А вот у Серсеи все готово: огромные противодраконьи баллисты, стройные ряды хорошо отдохнувших Золотых Мечей, Железный флот Эурона с огромным количеством «Скорпионов» на борту.

Но сама картина битвы была очень странной. В прошлой серии флот Эурона вовсю использовал «Скорпионы», чтобы сбить дракона. А в пятой серии из этих устройств выстрелили всего пару раз. В общем, железнорожденные потеряли свой флот за минуту.

Совершенно непонятно, почему против приближающегося Дрогона не использовали баллисты, которыми был утыкан чуть ли не каждый метр крепостной стены? Орудия даже не были развернуты в сторону дракона.

От присутствия Золотых мечей ожидали красивой драки, но, как оказалось их роль свелась к роли жаркого для дракона после того, как он незаметно подкрался изнутри города и взорвал ворота, окатив огнем все вокруг. Оборона рассыпалась в прах, командира отдали на растерзание Серому Червю, а войска Дени ворвались в город.

Неоправданная жестокость лишила Дени крох любви и уважения

Воевать уже было практически не с кем – горожане в панике, войска разбиты. Казалось бы, забирай Железный трон и лови сбежавшую Серсею. Но – нет. Как раз в этот момент Дейенерис, что называется, «слетела с катушек» и начала жечь город, оправдав слухи о безумстве Таргариенов.

Дейенерис превратилась из благородной освободительницы в кровавого палача, а Джон Сноу, видя это все, оказался в полной растерянности. Тем временем Клиган вступает в схватку со своим братом Горой и, не имея возможности выиграть, просто увлекает брата за собой в огненную бездну.

Железнорожденные, Ланнистеры и Арья

Еще одной знаковой дуэлью стала непонятная схватка Цареубийцы с Эуроном. Нападение Эурона на Джейме можно оправдать только ревностью и пониманием того, что брат и любовник Серсеи всегда будет стоять между ним и Железным Троном. Ведь Эурон мог и не знать, что песенка Серсеи уже спета.

Красивая сцена встречи Серсеи с братом. Оба оказываются погребены под развалинами замка. Но как думаете: не оставили ли сценаристы лазейки этим двоим для того, чтобы внезапно появиться в конце истории?

В эпизоде было много Арьи. Она куда-то бежала, спасалась, выбиралась из-под развалин, в общем, прочувствовала на себе всю прелесть правления новой королевы. Нам показали, как Арья красиво ускакала в неизвестность на белой лошади. Так что вполне возможно, что в финальном эпизоде ей будет отведена очень важная, если не ключевая роль.

Но что же нам покажут в последней серии?

Экскурсия по разрушенной столице под грустную музыку призвана показать, что бывает, если полагаться на благоразумие Таргариенов. Джон Сноу, Сиворт, Тирион – все они знали город во времена его расцвета, так что их эмоции вполне понятны.

Дейенерис, наконец, в Красном замке, мы можем видеть его сквозь развалины города, который Мать Драконов разнесла в пух. Тириона, глядящего в сторону замка, показали крупным планом. В его лице ненависть, презрение и разочарование в королеве.

Как оказалось, Арья не покинула город, а просто покаталась на лошади. Она появилась на месте, где войска приветствовали Дени-победительницу, ее взгляд говорит о том, что в опустевшем списке юной мстительницы появится еще одно имя.

Судя по кадрам, армия Безупречных уничтожена в боях еще далеко не полностью. Площадь перед дворцом заполнена стройными рядами войск, за спинами которых догорает сожженный дотла город. Зрителю постоянно напоминают о том, как некогда милостивая королева превратилась в чудовище.

Скорее всего, кадры, которые показаны в трейлере, не охватывают более десяти минут следующей серии. Вряд ли можно много понять о том, что будет происходить на протяжении остального времени, но на то и расчет создателей трейлера. Особенно, если слова Эмилии Кларк о нескольких концовках окажутся правдой.

Вот интересно: покажут ли нам когда-нибудь эти самые альтернативные концовки? Хотелось бы…