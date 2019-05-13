Безумная дочь безумного короля: «сливы» предпоследней серии «Игры престолов» оказались правдивыми

Разочарованные фанаты сериала уже проклинают сценаристов.

Зачем нужен был Король Ночи, Белые Ходоки, лютоволки и всё прочее, что на протяжении семи сезонов так тонко вплеталось в «Игру престолов»? Как можно было испортить всё, что было нажито непосильным трудом, такой вот дурацкой концовкой? Вот главный вопрос, который задают поклонники легендарной саги после просмотра 5 серии 8 сезона.

Действительно, финал истории до старта нового сезона представлялся каким угодно, только не таким. Сложно было даже в страшном сне представить, что многие главные герои будут гибнуть в каких-то нелепых ситуациях, что добрые персонажи начнут творить зло, а любовь в итоге не победит.

И хотя в запасе осталась еще одна серия, всё самое главное мы уже поняли. Кроме того, подтвердилась правдивость спойлеров, которые некто близкий к съемочному процессу «слил» в Сеть, а значит и спойлеры шестой серии, вероятнее всего, окажутся верны.

Впрочем, пока мы остановимся на пятой серии, и вот ее краткое содержание.

Нет пощады предателям

Уже с первых кадров новой серии становится понятно, что прогноз относительно грядущей казни лорда Вариса наверняка сбудется. Лорд пишет кому-то письмо, сообщая в нем, что истинный наследник Железного трона — это Джон, а не Дейенерис. Далее к нему заходит робкая девочка-кухарка и выясняется, что он нанял её в качестве киллера — она подсыпала в еду королевы яд, однако та не стала есть…

Может быть Варису и не пришлось бы умирать так скоро, но ему «помог» Тирион — он пришёл к Дени и, ничтоже сумняшеся, сообщил, что её предали. Вариса тут же заковали в наручники и привели на берег моря, где по приказу королевы он был казнен ее любимым способом — сожжен драконом.

Однако на убийстве своего советника Бурерожденная останавливаться не намерена. Она давит на Джона, подогревает в Сером Черве желание отомстить за смерть Миссандеи и запугивает Тириона, попутно сообщая ему о том, что его брат Джейме Ланнистер схвачен дозорными на подходе к Королевской Гавани.

Пользуясь статусом десницы королевы, Тирион освобождает Джейме из плена. Они трогательно прощаются, понимая, что кто-то из них явно погибнет в ближайшее время. Тирион просит брата найти Серсею, а также помочь ему спасти город: открыть городские ворота и сделать так, чтобы колокола зазвонили — это будет означать, что город сдаётся, а потому Дейенерис необязательно будет убивать десятки тысяч женщин и детей.

Безумная дочь Безумного короля

Жители Королевской Гавани, зная о приближении врага, устремляются в Красный замок, но вскоре его ворота закрываются. Внутрь успевают пройти Арья и «Пёс», а вот Джейме не повезло. Он пытается найти другой путь.

Дейенерис, между тем, начинает атаку. На Дрогоне она подчистую разбивает флот Эурона Грейджоя. Все «Скорпионы» (оружие, на которое Серсея возлагала большие надежды) уничтожены, стена пробита, оставшиеся дотракийцы и Безупречные продвигаются по городу, уничтожая всех на своём пути.

Солдаты Серсеи понимают, что сопротивление бесполезно, и сдаются, колокола начинают звонить в знак капитуляции. Но Матерь Драконов, как оказалось, не собирается никого жалеть — исполненная ярости, она начинает жечь город. Безупречные, глядя на неё, убивают безоружных, а солдаты Севера в этих условиях ухитряются даже насиловать женщин.

Главным разочарованием этой серии стал Джон Сноу. Истинный наследник престола наблюдает за тем, что творится вокруг и явно мучается от того, что никак не может остановить происходящее. Воины охвачены жаждой крови и даже после того, как убивать стало некого, они с трудом заставляют себя услышать приказ Джона и начать отступление.

Вместе родиться — вместе умереть

Дейенерис и Дрогон, вдоволь «повеселившись» в городе, добираются до Красного замка. Серсее, всё это время наблюдавшей за происходящим из окна, приходится спуститься вниз со своими людьми. Но замок уже рушится, а на лестнице дорогу им преграждает «Пёс». Его брату сиру Грегору теперь наплевать на Серсею — «Гора» убивает ее десницу и начинает драться.

Пока братья Клиганы убивают друг друга (а они это всё же сделали), Серсея спускается со всех «самых высоких башен» вниз и встречает там Джейме, который даже с одной рукой ухитрился одолеть Эурона, получив, правда тяжелое ранение.

Брат и сестра пытаются выбраться из замка и добраться до лодки, которую оставил для них Тирион. Но выход оказывается завален.

«Больше ничто не важно. Только мы», – говорит ей Джейме прежде, чем они оба погибают под завалами.

Апокалипсис в Королевской Гавани

Последняя битва закончена. Кругом лишь огонь, руины, улицы города покрыты кровью и усыпаны телами сожжённых заживо солдат и мирных жителей. С неба, будто снег, падает пепел.

Арья, которую до этого Клиган отговорил идти в замок, выжила и, предприняв несколько безуспешных попыток спасти горожан, осталась совсем одна. Единственное живое существо, встретившееся ей на пути — забрызганная кровью белая лошадь. Красиво снятая сцена отъезда девушки на этой лошади завершает эпизод.

Мнение фанатов: концовка «на любителя»

Небольшая часть поклонников сериала, та, что любит главным образом зрелищные битвы, максимально жутких персонажей и непредсказуемо жестокие развязки, оказалась пятой серией вполне удовлетворена. Остальные же засыпали страницы форумов проклятиями в адрес сценаристов сериала.

По их мнению, Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс и писатель Джордж Р. Р. Мартин бездарнейшим образом «слили» сам сериал, развитие главных героев, ценную линию Белых Ходоков и Азора Ахая с его волшебным мечом.

«Это просто кошмар. Каждая сцена делает больно. Логика мертва. Мотивация мертва. Количество нехарактерных поступков просто зашкаливает. Мы все читали спойлеры и ждали, что будет больно, но настолько — это «до свидания». Наверное это один из самых плохих финалов из всех сериалов в истории. Просто забейте. «Игра престолов» мертва», – пишет один из посмотревших новую серию.

Опрос, проведенный одним из популярных пабликов о сериале, показал, что из 1000 поклонников сериала лишь 13 процентов оказались удовлетворены сюжетом последнего сезона. Мы решили проверить, насколько лояльны к работе сценаристов читатели Teleprogramma.pro, а потому предлагаем вам принять участие в голосовании ниже.

Промокоды Amediateka: смотрим «Игру престолов» бесплатно

Напоминаем, что cмотреть свежие серии «Игры престолов» раньше всех можно в 4 часа утра понедельника по московскому времени на сайте Amediateka Home of HBO, либо на сервисах-партнерах, где серии появляются чуть позже по времени.

Просмотр фильмов и сериалов на сайте «Амедиатека» — платный, но в Сети можно найти промокоды, позволяющие после регистрации получить скидку или воспользоваться пробным периодом.

Промокоды для Amediateka, которые помогали зрителям на протяжении последнего месяца: WHODIESFIRST, KNIFE, CHARLIE, WEGOTYOU, MARTELL, ARIADEAD, EPICBATTLE, PSYCHODAILY.

Заключительная, 6 серия 8 сезона «Игры престолов» появится там утром 20 мая 2019 года. HBO уже опубликовала трейлер этой серии.