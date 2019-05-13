Премьера сериала «Последняя неделя»: убьет ли отец сына ради спасения больной дочери

Всего за семь дней главной героине, которая никогда не имела дела с жестокими преступниками, придется придумать, как спасти невинную жизнь. Руки героини тоже постоянно в крови: ведь она – кардиохирург.

Смерть дочери в автокатастрофе разрушила семейную идиллию. До этого Люба с Сергеем были чудесной парой, талантливыми кардиохирургами. А Сергей был близок к открытию, которое могло бы изменить мир к лучшему: он почти создал искусственное сердце.

Люба же была счастлива как востребованный специалист, как жена и мать. Пришедшая в семью беда не дала сохранить семью, и все пошло кувырком, но женщина сумела заставить себя жить дальше.

Не зря говорят, что нельзя путать работу и личную жизнь

Однажды у нее появляется молоденькая пациентка Наташа, которой отчаянно требуется донорское сердце. Отец больной девушки, успешный бизнесмен Юрий Смирнов, увозит ее в заграничную клинику.

Через месяц Любе становится известно, что Смирновы никуда не поехали. Вместо этого они поселились на собственном уединенном острове. Люба едет туда, чтобы уговорить несчастного отца вернуть пациентку в больницу.

К ее удивлению, отец отвечает решительным отказом. Неужели он хочет смерти дочери? Отнюдь! На острове находится бывший муж Любови, и он полон планов поставить девушке то самое, разработанное им искусственное сердце, не имеющее аналогов в мире.

Отец был готов на все ради дочери

Бизнесмен, которого играет Евгений Сидихин, создал для Сергея все условия, чтобы тот построил на острове ультрасовременную лабораторию и операционную, где будет проходить пересадка сердца его дочери.

Но что-то не дает Любе покоя. В прошлый раз попытка пересадить сердце, созданное Сергеем, окончилось крахом – пациентка умерла. Но несчастный отец готов хвататься за любую соломинку и полностью доверяет врачу.

Только вот Люба начинает подозревать, что Смирнов не так уж и прост. И вместо ненадежного экспериментального искусственного сердца собирается достать настоящее, живое. Ведь при наличии двух отличных оперирующих кардиологов, шансы девочки выжить многократно возрастают.

Конечно, это все домыслы. Но что, если Люба права? Кто должен умереть, чтобы выжила дочь богатенького папаши? Может быть, Никита – нелюбимый сын бизнесмена, который тоже приехал на остров после долгой и серьезной размолвки с отцом?

Операция по пересадке запланирована через неделю. И эта неделя может стать последней для кого-то.

Люба должна раскрыть и предотвратить будущее преступление

Люба рассказывает о своих подозрениях Никите. Но тот отмахивается от ее опасений, не веря, что отец может пожертвовать им ради спасения дочери.

Смирнов, которому Никита все рассказал, успокаивает парня, сказав, что слова Любы – только лишь месть брошенной женщины. Любе он больше не верит, она становится пленницей на острове, лишенная возможности уехать до проведения операции.

Люба пытается поговорить с бывшим мужем, но тот уверен в успехе эксперимента и требует, чтобы бывшая жена не путалась под ногами. Любови кажется, что Сергей готов действовать по плану Юрия и убить Никиту ради донорского сердца. Ведь Юрий обещает ему финансирование его проекта…

События продолжают нарастать снежным комом

Ситуация осложняется еще и тем, что Наташа, считая Сергея гением, влюбляется в него. Юрий даже не против этих отношений – все его мысли направлены на то, чтобы Сергей осуществил его план, остальное для мужчины неважно.

Наташа готова помочь любимому бежать. Она рассказывает брату о той участи, что была ему уготована. Никита сбегает из дома и прячется на острове. Когда Сергей с Любой уже отчалили от пристани, на берегу появляется Смирнов и умоляет их вернуться, потому что у Наташи случился приступ. Долг заставляет врачей повернуть к берегу.

Все становится только хуже. Смирнов настаивает на том, чтобы Люба стала его женой. Но женщина осознает, что у нее вернулись чувства к бывшему мужу. И тот отвечает взаимностью. Наташа, узнав об этом, пытается покончить с собой, ее все же удается спасти. И спаситель – Никита, которого готовили на заклание.

Несмотря на то, что Никита спас Наташу, Смирнов не собирается его пощадить. Теперь, когда ясно, что у него ничего не получится с Любой, у бизнесмена остается только одна цель: спасти Наташу любой ценой. Никита настолько шокирован и напуган, что пытается убить Наташу.

Чем же закончится операция? Выживет ли Наташа? Используют ли ненадежное экспериментальное сердце или убьют Никиту ради того, чтобы все-таки разработать идеальное искусственное сердце и, тем самым, спасти в будущем миллионы людей?

Смотрите восьмисерийный фильм «Последняя неделя» на канале «Россия-1» с 13 мая в 20:50 и вы все узнаете.

В РОЛЯХ: Мария Скуратова, Евгений Сидихин, Светлана Антонова, Олег Алмазов, Андрей Финягин, Алексей Шильников, Надежда Мельникова и другие.

РЕЖИССЕР: Павел Мальков.

ЖАНР: Мелодрама.