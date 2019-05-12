«Матильда», «Сваты» и другие сериалы, которые выйдут на экраны в 2019 году

Несмотря на обилие уже состоявшихся премьер, впереди нас ждет немало интересного.

Трейлеров и кадров со съемок в официальном доступе пока нет. Поэтому мы просто расскажем, что интересного готовят для нас кинопроизводители.

«Матильда», 2019 год

Вроде бы не так давно отшумели страсти по фильму о польской балерине, а теперь к показу готовится телевизионный исторический сериал, по зрелищности не уступающий «Султану моего сердца».

Впрочем, история почти такая же: любовь царственной особы и простолюдинки. Только ситуация усугубляется еще и тем, что балерины были «подлым сословием», поэтому счастливого конца у этой истории быть не могло.

Сериал расскажет о том, как актриса Мариинского театра Матильда Кшесинская стала легендой, навеки связанной с императорским домом Романовых.

«Бендер», 1 сезон, 2019 год

Продюсерская компания «Среда» в лице Александра Цекало и Олега Маловичко запустила в производство и уже даже отсняла мини-сериал «Бендер» о молодых годах известного авантюриста и прощелыги, известного нам как Великий комбинатор.

Как ни странно, но в сериале Сергей Безруков есть, а главной роли у него нет. Остапа сыграл Арам Вардеванян, а вот его учителя Ибрагима Бендера уже доверили Безрукову. Хотя, кто главнее в этом сериале, ученик или его учитель – нужно еще подумать!

«Потерянные», 2019 год, Первый канал

Нет, это не тот «Лост», что вы подумали. Поговаривают, что сюжет этого сериала, который собирается выпустить Первый канал, перекликается с бестселлером «Пролетая над гнездом кукушки».

Но общее между этими фильмами только то, что в главных ролях выступают пациенты «психушки». Их неординарное мышление помогает бывшему подручному криминального босса раскрывать совершенно запутанные дела.

Видимо, создатели возлагают большие надежды на востребованность сериала, если не сразу объявляют количество серий, а скромно пишут: «1 сезон».

«Призрак», 2019 год, НТВ

«Тут помню – тут не помню». Примерно так должен звучать слоган этого мини-сериала с Павлом Прилучным в главной роли. Именно так себя чувствует главный герой, обнаруживший в себе наклонности и навыки киллера.

Лучше бы, конечно, не вспоминал и не находил схрон, набитый оружием и поддельными документами. Но раз уж нашел – надо пользоваться. Тем более, что по следу героя уже идут еще более гадкие убийцы. И цель их – этот самый киллер, которого надо во что бы то ни стало вернуть под контроль хозяев.

То, что помнит киллер – смысл татуировки, испуганное женское лицо и умение уговаривать незнакомых девушек отвезти его куда надо.

«Черновик», 1 сезон, 2019 год

Недавно вышедший фильм по одноименному роману Сергея Лукьяненко стал черновиком для сериала. Если кто не смотрел фильм и не читал книгу, рассказываем: обычный парень вдруг обнаруживает, что привычная ему окружающая реальность больше его не принимает.

На работе его не помнят, квартира ему не принадлежит, друзья и родители не узнают – будто его и не было в их судьбе. Зато в его жизни появляется совершенно иной смысл: парень становится проводником в другие миры, открывая новые двери с новыми реальностями.

Каково ему будет узнать, что его собственный мир – всего лишь черновой вариант какой-то другой цивилизации, которая учитывает ошибки его мира, строя собственное идеальное будущее?

«Экспроприатор», 2019 год

Этот сериал, снятый по книгам Андрея Константинова, рассказывает предысторию событий, происходящих в телесериале «Бандитский Петербург». Юрка «Барон», парнишка из семьи репрессированных, выжил в блокадном Ленинграде, пережил Великую Отечественную войну и теперь весело и с задоринкой грабит советскую элиту.

После очередной удачной кражи Барон едет в Москву, чтобы встретиться с человеком из своего прошлого, который, возможно, прольет свет на важные для Юрки события.

Если бы не персональный шофер Ленина, попавший в опалу к руководству и если бы не родство с ним, то, возможно, жизнь Юрки сложилась бы по-другому, и сериал снимать бы было не о чем.

«Зулейха открывает глаза», 2019 год

Сериал приобретает вес хотя бы уже от того, что на главную роль уговорили Чулпан Хаматову, которую вообще уговорить сниматься тяжело. Добавьте Сергея Маковецкого, Романа Мадянова, Розу Хайруллину, Александра Сирина, а заодно режиссера Егора Анашкина, известного своими успешными сериалами «Деньги» и «Кровавая барыня». Телеканал Россия 1 не мог пройти мимо экранизации книги, ставшей бетселлером.

Зулейхе с лицом Хаматовой придется выживать среди переселенцев на пути в Сибирь. Вместе с такими же раскулаченными женщина борется за жизнь.

«Возмездие», 2019, НТВ

И здесь Прилучный, снова Прилучный, больше, больше Прилучного! Ну, и жены его Агаты тоже немножко можно. Снова Павел играет крутого бэтмэна. Все серьезно, герой спецназовец, да еще и ГРУ.

После сирийской кампании выживший и злой, Юрий Шатохин едет домой, где его ради банкира бросила жена, уйдя к тому с ребенком. Из-за того, что новый папка девочки ввязался в аферы с большими деньгами, ребенку грозит опасность. И тут появляется Агата, помогает главному герою и сразу у всех все хорошо. Ну, ладно, не сразу. 10 серий героям придется попотеть.

«Метод», 2 сезон, 2019

А вот и нежданчик. Чудесным образом воскреснет неугомонный Родион Меглин в исполнении Константина Хабенского, а значит, рядом будет неизменная Есеня (кто придумывал эти имена?), которую сыграла Паулина Андреева.

Нашумевшая парочка снова в деле, а значит, зрителей ждет очередное насыщенное событиями и зрелищными кадрами телевизионное действо.

«Сваты», 7 сезон, 2019

Ну, и напоследок, еще одна радость. Судя по всему, свет все-таки увидит седьмой сезон сериала «Сваты»!

Вокруг него было огромное количество инсинуаций, сериал запрещали, разрешали, запрещали въезд в Украину актеру Федору Добронравову, запрещали актера, но разрешали сериал с оговоркой, что если что, то и сериал запретят…

Все же материал был отснят и лежал на полке до поры. Теперь же есть очень неслабая надежда на то, что премьера сезона состоится в этом году.

На этой радостной ноте мы закончим наш сегодняшний обзор сериалов. И если вы не нашли среди них ничего, что заинтересовало бы вас, поверьте: это – далеко не все, что мы хотели вам рассказать о проектах этого года. Ждите очередных сводок с сериальных полей.