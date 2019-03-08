«Полицейский с Рублевки»: почему ситком про ментов превратился в самую кассовую российскую комедию

Мы внимательно посмотрели все серии ситкома, а потом и фильм. И нашли 5 причин успеха этого кинопроекта. Интересно, вы тоже их видите?

1. Вместо ментовской «саги» создали смесь детектива, комедии и триллера

В российском сериальном производстве есть устойчивое выражение — «ментовские войны». Оно относится к любому детективному проекту, посвященному работе сотрудников правоохранительных органов.

И если 20 лет назад проекты «Улицы разбитых фонарей» или «Убойная сила» можно было считать штучным товаром, то вскоре все это вышло в тираж и выродилось в бесконечное количество сериалов, неотличимых друг от друга. Их герои с утра до вечера бегали за злодеями и в итоге, конечно, ловили их. За этим не было человеческой драмы, сложности отношений или персональных рефлексий.

Именно поэтому в 2016 году создатели проекта «Полицейский с Рублевки» на ТНТ сильно рисковали, когда взялись сделать проект с оперативником в главной роли. Зачем? Сценарист и режиссер сериала Илья Куликов, выпустив успешный проект про криминал «Карпов», решил попробовать поэкспериментировать с жанром детектива, обыграв его в комедийном ключе и наделив сложными психологическими узелками.

2. Придумали необычных героев в дискомфортных обстоятельствах

Распутывать их предстояло героям — нешаблонным, помещенным в необычные обстоятельства. Дискомфортные условия существования и позволили раскрыть всех без исключения персонажей.

Главный герой Григорий Измайлов (Александр Петров), работая опером в элитарном районе Подмосковья, оказался в контрах не только с руководством — простоватым подполковником Яковлевым (Сергей Бурунов), но и с туповатым коллегой Мухичем (Роман Попов), сестрой Никой (Александра Бортич), двумя симпатичными ему девушками — проституткой Кристиной (Софья Каштанова) и бизнесвумен Аленой (Татьяна Бабенкова), кучей коррупционеров, а главное — самим собой.

Измайлов стал чуть ли не первым в галерее российских ментов рефлексирующим персонажем, сотканным из противоречий. Обаятельный красавчик с убойным чувством юмора идет на не очень приятные поступки, имея свою мотивацию, и не совсем понятно — он хороший или плохой, он нравится зрителю или нет, с ним хотят быть девушки или, скорее, опасаются?

Помимо служебных обязанностей, у Гриши Измайлова есть куча забот на любовном фронте, где он и морочит голову, и на самом деле не может разобраться с девушками. Гриша разрывается между ними и сестрой Никой — взрывной и импульсивной пацанкой, которая не прочь и закон нарушить.

Как старший брат, он обязан следить за ней, но как это сделать, если девушка совершенно неуправляема и еще больше бесится от контроля? А еще Измайлов не забывает мотать нервы начальнику Яковлеву, даже в страшных снах буквально приходит к нему! А еще раз за разом вытаскивает из болота неуклюжего увальня Мухича, который умудряется вляпываться в немыслимые ситуации раз за разом, и при этом так хочет любви…

Следить за Гришей интересно и потому, что он непредсказуем для самого себя — что в отношениях с девушками, что в отношениях с коллегами или злодеями. Энергичный опер ведет себя честно и справедливо, пусть иногда и не по закону. И сам еще не до конца понимает, куда колея его вывезет.

3. В сериале рассказывается о том. Что близко каждому зрителю

Илье Куликову удалось собрать вселенную «Полицейского с Рублевки» не из картонных и одноплановых персонажей, а из плеяды узнаваемых, при этом многослойных характеров. Ни про одного из героев нельзя однозначно сказать, положительный он или отрицательный. Как и про любого из нас.

В этом смысле проект стал гораздо ближе к зрителю, чем какой бы то ни было. Илья Куликов объяснял этот эффект тем, что полицейский есть в знакомых или знакомых у каждого. Но этого было мало — сценарист прописал героев проекта сложными людьми с массой забот и заморочек.

Таких, которые понятны каждому: трудные отношения и взросление, детские травмы и патологическая стеснительность, самодурство начальства и вседозволенность власть имущих, невзаимная любовь и желание семьи — все это сплелось и развернулось бесконечной галактикой во вселенной «Полицейского с Рублевки». Именно поэтому четыре сезона сериала прошли с оглушительными рейтингами. Именно поэтому сериал превратился в итоге в отдельный фильм, ставшим кассовым с истории российских комедий.

4. Героини проекта — сексапильные, умные, прекрасные

Особое внимание уделено в проекте девушкам. Что ни героиня, то воплощение сексапильности, интеллекта, харизмы и — это факт — особой судьбы и склада мышления.

Эффектная блондинка Алена поначалу владеет сетью спортзалов, а потом открывает кофейню. Интеллигентная и образованная, играет на фортепиано, просто ангел. Конечно, влюблена в Измайлова, хоть всем видом и пытается это скрыть. При этом отдаться чувствам безраздельно девушка не может, ибо менять сложившийся уклад дел — не в ее стиле. Стервозность или даже «сучность» Алены продиктована неуверенностью в себе. Казалось бы, откуда у такой девушки она взялась?

Пышногрудая брюнетка Кристина — антагонист Алены. Хоть они и дружат, но Кристина проходит путь, непостижимый для ванильно-зефирной блондинки. Сначала работает девушкой по вызову, затем открывает вместе с подругой кофейню, а затем и вовсе берется стать мозгоправом — уходит в психологи. Крис очень амбициозная и трудолюбивая, и, в отличие от Алены, с радостью бросается в любые приключения и неведомые для себя страсти. Это и привлекает Гришу в ней. Он такой же. И поэтому то приходит, то уходит от Кристины, которую тем временем все четыре сезона проекта окучивает несчастный Мухич.

Еще одна из «женщин Измайлова» — Ника, сестра Гриши, тоже блондинка. Девушка, как и Кристина, проходит очень серьезный путь эволюции. Только не в профессиональном, а в психологическом плане. Из кричащего, раненого и сопротивляющегося подростка-панка Ника плавно обращается в понимающую сестру, пусть и в косухе. В каждой новой серии зритель видит процесс развития девушки. Конечно, это происходит не сразу, трудно и долго, как и в жизни. Но причины тому есть. Ника не просто так стала ежистой — просто незажившая рана от смерти родителей пока еще мешает ей принять заботу Гриши.

Еще один харизматичный персонаж «Полицейского с Рублевки», мимо которого не смог пройти Измайлов — Алиса Рыбкина (Рина Гришина). Девушка с татуировкой дракона. Пацанистая выскочка с чувственными губами. Капитан МВД, на минуточку. Алиса может приложить словцом и коллег, и даже самого Измайлова — с такой дерзостью он еще не сталкивался. «Агент в юбке» в душе будет, пожалуй, поранимей самого Гриши, что он и чувствует, когда тянется к ней. Девушка выросла в детдоме, ее отец сидит в тюрьме за убийство. И именно через образ Алисы, появившейся в третьем сезоне сериала, зритель, наконец, может видеть, что происходит внутри самого Измайлова — ведь Алиса по сути и есть Гриша, только в юбке.

Каждая из девушек вселенной «Полицейского с Рублевки» по-своему прекрасна, сексапильна и достойна счастья — особенно в преддверии Всемирного женского дня!

5. Для тех, кто не смотрел сериал, сняли фильм

Полнометражная версия проекта под названием «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», вышедшая в конце 2018 года, не была попыткой срубить денег на хайпе. Это было отдельное полотно с автономной сюжетной линией, созданное Куликовым к Новому году.

Вообще, не так часто после выхода сериала его создатели берутся сделать полнометражный фильм. Обычно случается наоборот — отсняли огромный хронометраж и «распилили» его на многосерийник для ТВ (примеры — «Утомленные солнцем-2», «Белый тигр», «Большой» и проч.), так называемую телеверсию.

Здесь все было наоборот. Отдельный продукт для всех типов зрителя. Среди массы новогодних комедий фильм мог бы запросто провалиться. Ведь в кино ходят далеко не всегда те, кто смотрит телевизор. И мог видеть проект ТНТ.

Поэтому задача создателей проекта усложнялась — им надо было в сжатый промежуток времени утрамбовать сгусток сюжетных переплетений и характеристик героев, да сделать этот так органично, чтобы картину поняли зрители, не видевшие ни одной серии «Полицейского с Рублевки». И все это под дерзким слоганом «Нам нужны ваши деньги».

Задача была выполнена — фильм собрал порядка 1,7 миллиардов рублей. Что стало абсолютным рекордом среди российских комедий.

Не пропусти новые серии проекта «Полицейский с Рублевки» на ТНТ — с 11 марта в 20:00 с понедельника по четверг.