Из подполковника полиции в криминал: как «Рикошет» воскресил и разжаловал Александра Устюгова

Неужели они возвращаются? Лихие 90-е снова в тренде

Есть теория о том, что всё в жизни движется по кругу. Проще говоря, всё новое – это хорошо забытое старое. До недавнего времени можно было поспорить с этим утверждением, если бы не… Как бы там ни было, телевизионные тренды делали и будут «делать кассу» создателям сериалов. Но откуда берутся тренды? Может, просто кто-то хорошо знает историю и вспоминает «дела прошедших дней»?

В 90-е играть милиционеров и бандитов было почетно

С начала 1990-х до начала 2000-х неимоверно популярными были фильмы о жизненных реалиях: бизнесе, разборках, бандитах и попытках выжить в этом безумном мире — то, что происходило в обществе, на улице, в семье.

«Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и другие маститые сериалы прокручивали на многих телеканалах, иногда параллельно друг другу. Не знать Казанову, Дукалиса, Кудасова или Барона было всё равно, что не знать Ленина, Гитлера или Эйнштейна.

В начале 2000-х забрезжила надежда на «свет в конце тоннеля» и новый тренд на ситкомы – ситуационные комедии – ледоколом врубился в уставшие от «чернухи» массы. Так и веселился народ до конца 2017-го, но что-то пошло не так…

Новая волна фильмов о 90-х возникла на горизонте. «Ненастье», «Впереди день», «Челночницы» снова подняли вопрос тяжелых времен и бандитских разборок. Неужели возвращается новый тренд на бандитов и тяжелые времена? И если да, кому это интересно?

После 11 сезонов «работы подполковника» Денис Карышев стал бандитом

Решил не отставать от возрождающегося тренда и Денис Карышев, режиссер сериала «Рикошет», съемки которого стартовали в Москве. Но в отличие от коллег, он снимает картину о жизненных реалиях «последнего героя 90-х», его грехах, ошибках и проблемах. Может ли отпустить «прошлая жизнь», или порочный круг закольцован на всём, что дорого человеку?

Сценаристы взяли за основу «успешный штамп» Голливуда: главный герой, Денис, роли которого играет Александр Устюгов, возвращается на родину спустя 20 лет. В свое время Денис инсценировал смерть, чтобы от него отстала милиция и бандиты, но смерть родителей заставляет его воскреснуть. Криминальный мир родного Аннинска словно ждал возвращения героя, заготовив для него массу неприятностей.

Посмотрим, насколько интересной окажется сюжетная линия картины. Пока известно, что вместе с Устюговым снимаются Петр Рыков, Екатерина Волкова, Игрид Олеринская, Сергей Шнырев и другие талантливые актеры. А судя по тому, что к фильму привлекли Валерия Деркача, мастера российского каскадерского цеха, в проекте планируются непростые боевые сцены.