Люк умер, а что с остальными: как изменились актеры сериала «Беверли-Хиллз 90210» почти 30 лет спустя

Кое-кто из исполнителей главных ролей мог уйти из жизни раньше, чем Люк Перри.

Среди всех зарубежных сериалов, что показывали на российском телевидении в 1990-х годах, в память молодежи того времени больше всего врезался «Беверли-Хиллс 90210» — сериал о компании американских школьников, которые затем стали студентами. В своем красивом мире они влюблялись, дружили, вместе решали различные проблемы.

Один из актеров сериала – Люк Перри – 4 марта скончался в Калифорнии после перенесенного инсульта. Из-за этой потери у многих зрителей появилось желание вспомнить любимый сериал и актеров, которые в нем играли. Портал Teleprogramma.pro выяснил, чем сейчас занимаются коллеги Люка Перри, снявшиеся в «Беверли-Хиллс 90210».

Джейсон Пристли (Брэндон Уолш)

Джейсон играл роль Брэндона и был дважды номинирован на «Золотой глобус», будучи гражданином своей родной Канады. Но в 2007 году актер натурализовался и теперь у него есть американский паспорт.

Помимо съемок в кино и на телевидении Пристли известен как фанат группы Barenaked Ladies (той самой, что записала саундтрек для ситкома «Теория большого взрыва»), как автогонщик и любитель «пьяной» езды (в 1998 году из-за этого он на год лишился водительских прав) и автор мемуаров (они были опубликованы в 2014 году).

Джейсон уже 14 лет женат на визажисте Наоми Лоуд. У пары растет 11-летняя дочь Ава Вероника и 9-летний сын Дашилл Орсон.

Джейсон Пристли в Instagram — @jason_priestley

Дженни Гарт (Келли Тэйлор)

За эти три десятка лет Дженни успела трижды побывать замужем и развестись. Ее первым супругом был музыкант Дэниел Б. Кларк, вторым – актер Питер Фачинелли, хорошо знакомый зрителям по роли Карлайла Каллена в саге «Сумерки». От него у актрисы родились три дочки: Лука Белла (1997), Лола Рэй (2002) и Фиона Ив (2006). В июне 2013 года пара развелась, через два года Гарт вышла замуж за актера Дэвида Абрамса, но и с ним брак оказался недолгим.

Благодаря славе, которую принесла этой актрисе роль в сериале «Беверли-Хиллз 90210», в 2000 году она заняла 59-ю строчку в ТОП-100 самых сексуальных женщин года.

Дженни Гарт в Instagram — @jenniegarth

Люк Перри (Дилан МакКей)

В последние годы Люк снимался в сериалах «Ривердейл» и «Однажды в Голливуде». Сыну актера – Джеку Перри – уже 21 год, он занимается рестлингом и выходит на ринг под именем «Мальчик из джунглей» Нэйт Кой, дочка Софи Перри недавно окончила школу и отправилась в Африку в составе группы волонтеров.

Самого актера подвело здоровье и буквально накануне подписания контракта на участие в продолжении «Беверли-Хиллз 90210» у него случился инсульт. 4 марта 2019 года 52-летний Люк скончался в окружении своих родных и близких.

Шэннен Доэрти (Бренда Уолш)

Шэннен Доэрти, занявшая в 1999 году 31 место в списке «50 самых сексуальных женщин мира» по мнению журнала «Maxim», прославилась как скандалистка и нарушительница законов. «Чудить» она начала еще в 1993 году, когда сперва навыписывала банковских чеков на 36 долларов, хотя таких денег у нее на счету не было, а затем угрожала своему бывшему жениху пистолетом и обещала нанять двух громил, чтобы они его изнасиловали. Актрису также задерживали за вождение в нетрезвом виде, в 2001 году она заплатила за это крупный штраф и была приговорена к 10 дням заключения или 20 дням общественных работ.

Четыре года назад у Шэннен диагностировали рак молочной железы, с метастазами в лимфатическую систему. Актриса перенесла операцию, прошла сквозь курсы химио- и радиотерапии. Сейчас она чувствует себя хорошо и наслаждается жизнью со своим третьим мужем – фотографом Куртом Исваренко. Детей у 47-летней Доэрти пока нет.

Шэннен Доэрти в Instagram — @theshando

Йен Зиринг (Стив Сандерс)

Йэн также известен ролью Фина Шепарда в телесериале «Акулий торнадо», который российскому зрителю, впрочем, не пришелся по душе6 и своим выступлением на популярном американском шоу «Танцы со звездами» (4 сезон).

В семье у Зиринга тоже всё прекрасно. С 1997 по 2002 год он был женат на модели журнала Playboy Никки Шилер, а в 2010 году женился на Эрин Людвиг. У них родились две дочки-красавицы – Миа Лорен (2011) и Пенна Мэй (2013).

Йен Зиринг в Instagram — @ianziering

Брайан Остин Грин (Дэвид Сильвер)

Красавчик Брайан Остин Грин также снимался в сериале «Тайны Смоллвиля», «CSI: Лас-Вегас» и «CSI: Майами», многие запомнили его мужественного героя Кита Уотсона – любовника Бри в «Отчаянных домохозяйках».

45-летний Грин – многодетный отец. Матерью его старшего сына Кассиуса, родившегося в 2002 году, является актриса Ванесса Арчил. Но отношения у них не сложились и в 2004 году актер начал встречаться с небезызвестной Меган Фокс. Они объявляли о помолвке, ссорились, разбегались и вновь начинали жить вместе. В 2010 году Брайан и Меган всё же поженились на Гавайях. Начиная с 2012-го каждые два года у них рождались сыновья. Мальчишек зовут Ноа Шеннон Грин, Бодхи Рэнсом Грин и Джорни Грин. После рождения младшенького пара, похоже, решила остановиться.

Брайан Остин Грин в Instagram — @arent_you_that_guy

Тори Спеллинг (Донна Мартин)

Тори — дочка знаменитого продюсера Аарона Спеллинга, к тому же симпатичная дочка, а потому ей было суждено сниматься в кино и сериалах. После «Беверли-Хиллз 90210» она снималась в фильме «Очень страшное кино 2», сериале «Тайны Смоллвиля», озвучивала мультики «Гриффины», «Джейк и пираты Нетландии».

У Тори и актера Дина МакДермотта пятеро детей: Лиам Аарон МакДермотт (2007), Стелла Дорин МакДермотт (2008), Хэтти Маргарет МакДермотт (2011), Финн Дэйви МакДермотт (2012) и Бо Дин МакДермотт (2017). Кроме того, актриса воспитывала старшего сына своего мужа — Джека Монтгомери МакДермотта.

Тори Спеллинг в Instagram — @torispelling

Гэбриэлль Картерис (Андреа Цукерман)

Гэбриэль по возрасту значительно опережает всех актеров, сыгравших главные роли в сериале. Роль «подростка» она исполняла в свои 29. Сейчас этой женщине 58 лет и с марта 2016 года она является президентом Гильдии актеров США.

Актриса уже около 30 лет замужем за брокером Чарльзом Исааком. Их старшей дочери Келси Роуз сейчас 24 года, младшей – Молли Элизабет – 19 лет.

Гэбриэлль Картерис в Instagram — @gabriellecarteris