23 сезона, Карл! Почему сериал «След» за 12 лет не надоел телезрителям

Teleprogramma.pro помог разобраться в этом вопросе психолог

Уже 12 лет телеканалы России, Белоруссии, Молдовы, Украины и Эстонии транслируют сериал «След». У криминальной «мыльной оперы» много критиков, но поклонников в разы больше. Без них «Федеральная экспертная служба» не смогла бы просуществовать 23 сезона.

Почему такой успех у сериала, на первый взгляд, с примитивным сюжетом? На этот вопрос ответила семейный психолог Анна Хныкина.

Самый популярный отзыв: «Сериал «След» — лучший!»

Российские телеканалы ежегодно запускают новые криминальные сериалы. Еще не забыт легендарный «Глухарь» и последовавшие за ним спин-оффы «Пятницкий» и «Карпов», но как бы не были популярны эти проекты, спустя время их пришлось закрыть. Среди долгожителей, которые рассказывают о работе сотрудников правоохранительных органов и спецслужб «Ментовские войны» (финальные серии вышли в сентябре 2018 года) или «Морские дьяволы» (выходят с 2005 года и могут похвастаться пятью сезонами).

Устаревшее быстро заменяют новым. Например, с недавних пор на НТВ выходит проект «Невский», который набирает популярность. Но вся эта слава меркнет перед сериалом «След»: 12 лет в эфире, 23 сезона, 2 172 эпизода.

«Почему до сих пор так популярны книги про сыщиков Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро? Просто во все времена произведения, будь то книга или сериал, которые содержат загадку привлекают людей. Если романы пользуются популярностью у сентиментальных женщин и небольшой части мужчин, то у детективных историй аудитория значительно шире.

Разгадывание загадок увлекает нас элементом мистики: задача иначально преподносится как будто невозможная, но когда мы догадываемся до решения загадки, унас возникает ощущение, что ситуации, не поддающиеся контролю, нам подвластны. Это одна из причин, почему криминальный детектив «След» пользуется любовью зрителей уже 12 лет, как и другие, более короткие детективы», — прокомментировала Анна Хныкина», — прокомментировала Анна Хныкина.

Будут ли новые серии? Прогноз эксперта

Второй момент, который обеспечивает сериалу долгую жизнь, представляет собой то, за что «След» ругают. Несуществующие приборы и программы, которые помогают сыщикам ФЭС (Федеральная экспертная служба) в кротчайшие сроки делать свою работу. Многие считают элемент фэнтези в криминальном сериале необоснованным, но так ли это?

«Как я говорила, нам нравится, когда непонятное становится понятным. Эта причина заставляет нас смотреть и шоу «Битва экстрасенсов»: мы хотим или убедить себя, что перед нами мошенники, или же, чтобы поверить в чудо, которое можно контролировать.

Программы и приборы, которые не могут существовать в реальной жизни, создают для зрителей иллюзию контроля над реальностью. У зрителя создается ощущение, что когда случаются непонятные и страшные вещи, то есть вероятность, что придут, спасут и разберутся. Можно сказать, что «След» благотворно влияет на тех, кто его смотрит, снимая тревожность, помогая верить в «добро высших сил», — объяснила. семейный психолог.

Семейный психолог Анна Хныкина