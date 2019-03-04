Больница мечты: где могли бы работать герои популярных медицинских сериалов

«Teleprogramma.pro» собрала любимых сериальных докторов под одной крышей. Получилось забавно!

Отечественный кинематограф не перестает радовать зрителя новыми сериалами. И очень большой популярностью пользуется «больничная» тематика. Так, например, на канале «Россия» с 4 марта стартует новый сезон сериала «Акушерка» с Ириной Пеговой в главной роли.

Похоже, нам нравится верить, что есть всемогущие врачи, которые исцелят всех страждущих и которым по плечу любой недуг. Мы попробовали собрать под одной крышей самых популярных персонажей медицинских сериалов. Получилась супербольница!

Кабинет главного врача: Анастасия Кисегач в «Интернах»

Конечно, в любом деле многое зависит от начальства, особенно в медицинской сфере. Только вот в сериалах главврач еще ни разу не стал главным героем. Это упущение, которое, безусловно, скоро будет исправлено нашими киношниками.

Пока же самый яркий образ главы медучреждения создала Светлана Камынина в «Интернах». Пожалуй, её героиня, доктор Анастасия Кисегач, является фаворитом в соревновании за пост главврача нашей больницы.

Напомним, Кисегач испытывает романтические чувства к доктору Андрею Быкову (Иван Охлобыстин). А еще — всячески прикрывает проступки своего непутевого сына интерна Глеба Романенко (Илья Глинников). Тем не менее она настоящий профессионал своего дела, а вверенной ей больницей управляет железной рукой.

В роли главврача успела попробовать себя и главная героиня сериала «Дневник доктора Зайцевой». Но всё же основная сфера деятельности героини Яны Крайновой после ухода из пластической хирургии – травматология.

Хирургическое отделение: Олег Брагин в «Склифосовском»

Почему-то именно профессия хирурга больше всего привлекает сценаристов. Так что конкуренция на это место серьезная. Чего стоит один только неунывающий сердцеед Олег Брагин (Максим Аверин) из «Склифосовского». Актер, известный по главной роли в сериале «Глухарь», в медицине тоже оказался на высоте. Умный, жесткий и харизматичный доктор влюбил в себя не только зрителей, но и практически всю женскую половину больницы: от медсестер до пациенток.

Не отстает и возлюбленный доктора Зайцевой – Максим Майоров (Илья Любимов). А добиваться своего он умеет.

На пути к семейному счастью он успел угодить в тюрьму, победить неизлечимую болезнь… А для спасения жизни своих пациентов он пойдет на все: примет роды, раздобудет морфий для тяжелобольного.

А ведь есть ещё и герой сериала «Ланцет» Илья Ладынин, роль которого исполнил Павел Трубинер. Хотя после личной трагедии он и был вынужден из-за тремора рук оставить кардиохирургическую практику, но многолетний врачебный опыт никуда не делся и позволил нашему героя проявить себя на посту главы отдела внутренних расследований.

Гинекология и родильное отделение: Наталья Бахметьева в «Тесте на беременность»

Павел Трубинер исполнил роль ещё одного сотрудника нашей больницы – Павла Румынского. В «Дневнике доктора Зайцевой» он заведовал отделением гинекологии.

Также гинекологическое отделение представлено «Женским доктором» Романом Широковым (Илья Носков). Роман – в буквальном смысле — светоч медицины, лучший специалист в областной больнице, в которую его забросила судьба.

Этот мужской коллектив, несомненно, украсили бы врачи-женщины. Вспомним талантливого врача-акушера и главврача роддома Татьяну Скворцову (Ирина Пегова) из сериала «Акушерка». Наша героиня всю жизнь посвятила работе, принеся в жертву личную жизнь. Несомненно, для нее это трагедия. Но, наверное, каждая женщина мечтает, чтобы именно такой самоотверженный врач помог появиться на свет ее ребенку.

Не уступает ей в профессионализме молодая и талантливая Наталья Бахметьева (Светлана Иванова) в сериале «Тест на беременность». Несмотря на молодость, она уже заведует акушерским отделением. Наталья много раз спасала жизни матерей и детей, чем заслужила любовь и восхищение своих пациенток и признание коллег.

Диагностическое отделение: доктор Рихтер из «Доктора Рихтера»

В борьбе за пост врача-диагноста вряд ли кто-нибудь осмелился бы составить конкуренцию сумрачному гению Андрею Рихтеру, роль которого исполнил Алексей Серебряков.

Рихтер легко решает сложные и запутанные медицинские головоломки. Несомненно, в нашей клинике он незаменим, так что давайте закроем глаза на его сложный характер. Ведь конкурентов у него нет.

А лучших венеролога и терапевта нам снова подарили «Интерны». Речь, конечно, о героях Вадима Демчога и Ивана Охлобыстина. Иван Купитман и Андрей Быков – старые друзья, хотя язвительный Быков и не упускает случая подколоть и разыграть коллегу.

А как вы хотели? Без чувства юмора в нашей медицине не обойтись. Это хорошо знакомо всем, кто хоть раз болел, а, значит, к специфическому врачебному юмору мы относимся с пониманием, и он давно нас не удивляет.