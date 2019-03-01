Сериалы Затянутость и плохие консультанты по линии МВД: что не понравилось зрителям сериала «Гадалка»
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Затянутость и плохие консультанты по линии МВД: что не понравилось зрителям сериала «Гадалка»

Мария Горская

В сериале обнаружились несостыковки, раздражающие факты, а также схожесть с другими криминальными кинолентами

Сериал «Гадалка», показ которого начался на Первом канале 11 февраля, порадовал довольно высокими рейтингами. В нём есть все атрибуты успешного сериала: интересная идея, криминальные истории, хорошие актеры: традиционно милый Михаил Пореченков в роли следователя и очень красивая Екатерина Олькина в роли девушки, способной благодаря своим видениям распутывать сложные уголовные дела.

Впрочем, некоторые недочеты в этом сериале зрители всё же нашли, а кое-что их откровенно «бесило». Возьмем, к примеру, очень неоригинальное название фильма. Помимо сериала Ильи Казанкова «Гадалка» — это еще и популярный среди домохозяек сериал, выходящий на протяжении уже шести лет на канале ТВ3. В нем настоящие «профессиональные» гадалки при помощи карт таро и дара ясновидения помогают людям решать их проблемы.

Первая «Гадалка» выходит с 2012 года, снято шесть ее сезонов, а потому даже в Интернете трудно найти что-то о новой «Гадалке», ведь всё буквально забито старой. Кстати, рабочее название у сериала Казанкова было другим – по именам главных героев его собирались назвать «Потапов и Люся». Многие зрители в своих отзывах пишут, что этот вариант был бы более удачным.

Екатерина Олькина. Кадр из сериала "Гадалка" (2019)
Зеленоглазая Екатерина Олькина прекрасно подошла на роль ясновидящей. Кадр из сериала «Гадалка» (2019). Первый канал

Пока дождешься продолжения – забудешь, как всё начиналось

Наибольшее возмущение среди поклонников сериала вызвал тот факт, что каждая история «Гадалки» состоит из двух серий по 48 минут и Первый канал «экономно» показывал с понедельника по четверг лишь по одной серии.

Бывало, посмотришь первую часть истории, а на следующий день, погруженный в работу и прочие хлопоты, уже с трудом можешь вспомнить, как всё начиналось. Или еще хуже: первую из двух серии посмотрел, а вторую в силу обстоятельств посмотреть не получилось, и тайна осталась для тебя нераскрытой.

Кадр из сериала "Гадалка" (2019)
Люся и мама Потапова. Кадр из сериала «Гадалка» (2019). Первый канал

Пошловатая невеста Потапова и странные раздевания

«Гадалку» не назовешь жестоким и кровавым сериалом, а потому среди его зрителей немало представительниц прекрасного пола. И они, равно как и многие мужчины, не поверили сценаристам, сделавшим криминалиста Зайцеву вульгарной и к тому же сексуально озабоченной.

Зайцева, сыгранная Яной Крайновой, и Алексей Потапов (Михаил Пореченков) живут вместе, и, видимо, отношения их длятся уже давно. Но она регулярно соблазняет его прямо на рабочем месте, к тому же при не закрытых на ключ дверях. Кроме того, она постоянно носит короткие юбки, что очень странно для эксперта, работающего на местах убийств и краж.

Пореченков и Крайнова. Кадр из сериала "Гадалка" (2019)
Героиня Яны Крайновой всё время пыталась соблазнить Потапова. Кадр из сериала «Гадалка» (2019). Первый канал

Во время работы Зайцева частенько принимает весьма провокационные позы и следователи из группы Потапова пялятся на ее обтянутую юбкой «пятую точку», что женщину ни капли не возмущает.

«Мне кажется, что это оскорбительно для актрисы, когда ее [грубое слово] появляется в кадре чаще, чем она сама», — жалуется читатель.

Екатерина Олькина. Кадр из сериала "Гадалка" (2019)
В первых трех сериях начальник Люси дважды застает ее полураздетой. Кадр из сериала «Гадалка» (2019). Первый канал

К моментам, в необходимости которых можно усомниться, относятся и переодевания героинь. Перед первой поездкой из Березово в Москву Люся Некрасова переодевается в кабинете поликлиники и туда входит врач, застав девушку в бюстгальтере. Затем она едет в столицу второй раз и неловкая ситуация повторяется, будто монтажеры о чем-то забыли.

Капустин приходит в больницу, чтобы допросить няню похищенной девочки – няня тоже переодевается, приходит к девушке-главарю банды, убившей сестру Люси, — та плавает в бассейне в чем мать родила и не испытывает неловкости при появлении полицейского.

Бабай и Капустин. Кадр из сериала "Гадалка" (2019)
Предводительница бандитов Бабаева и Капустин. Кадр из сериала «Гадалка» (2019). Первый канал

Китель подполковника и другие ошибки в кадре

Есть в сериале и фактические ошибки, возникшие у его создателей при подготовке к съемке и непосредственно в процессе. Например, в четвертой серии Потапов рисует в тетради схему мест, где бывали пропавшие дети. Сперва в верхнем кружке он пишет слово «сад», затем после смены кадра на том месте мы видим слово «дом». Кадр меняется вновь и «сад» возвращается.

Если эпизод с тетрадкой мог для большинства зрителей остаться незамеченным, то все работающие в полиции в ужасе закатили глаза, увидев китель начальника Потапова (его роль исполнил Василий Бочкарев).

«Странно, что начальник ОВД — полковник полиции — носит свой китель с нарушением формы одежды (приказ МВД РФ от 26.07.2013 N575): ведомственные знаки должны быть размещены на правой стороне кителя, а орденские планки — на левой. Интересно, как такой ляпсус смог произойти?» — задается вопросом член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Виктор Золотухин.

Василий Бочкарев. Кадр из сериала "Гадалка" (2019)
У полковника в сериале был «неправильный» китель. Кадр из сериала «Гадалка» (2019). Первый канал

Рядовых сотрудников полиции в сериале и вовсе выставили непрофессионалами. На месте преступления они хватают улики голыми руками еще до того, как эксперт снял отпечатки пальцев. Удивляет и то, что киллер стреляет в сидящую в машине Машу сверху вниз, а медэксперт доказывает иное — пуля вошла в тело снизу и застряла в основании черепа.

Капустин и Саша. Кадр из сериала "Гадалка" (2019)
Капустин и Саша. Кадр из сериала «Гадалка» (2019). Первый канал

Сходство с другими криминальными сериалами и не только

И на отечественном, и на зарубежном телевидении в последнее время крутят киноленты, в которых раскрывать преступления помогают люди с уникальными способностями. Вспомним сериал «Нюхач», где герой Кирилла Кяро обладает потрясающим обонянием, сериал «Анна-детективъ» про девушку-медиума, сериал «Менталист» и конечно же «Майор и магия», где Мария Берсенева играет ясновидящую, принятую на службу в полицию.

В «Гадалке» можно увидеть и напоминания о других кинолентах. Сцена с опознанием тела Маши в морге очень похожа на сцену опознания Лоры Палмер в легендарном «Твин Пикс» Дэвида Линча, сцена с превращением Люси в модную леди – отсыл к «Красотке» или «Дьявол носит Prada». Когда Зайцева говорит Алексею о своем «темном попутчике» — это уж совсем неприкрытый отсыл к «Декстеру».

Заимствования чужих идей, впрочем, нельзя назвать большим минусом. И в целом, «Гадалка», несмотря на недочеты, получилась хорошей и запоминающейся. Даже сам Михаил Пореченков до премьеры говорил, что ему интересно будет посмотреть сериал, над которым они с коллегами так усердно работали.

Кадр из сериала "Гадалка" (2019)
Кадр из сериала «Гадалка» (2019). Первый канал
Юлия Ауг. Кадр из сериала "Гадалка" (2019)
Кадр из сериала «Гадалка» (2019). Первый канал
Юлия Ауг. Кадр из сериала "Гадалка" (2019)
Кадр из сериала «Гадалка» (2019). Первый канал
Пореченков и Олькина. Кадр из сериала "Гадалка" (2019)
Кадр из сериала «Гадалка» (2019). Первый канал

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Екатерина ОлькинаИлья КазанковМихаил Пореченковсериал "Гадалка"

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