Затянутость и плохие консультанты по линии МВД: что не понравилось зрителям сериала «Гадалка»

В сериале обнаружились несостыковки, раздражающие факты, а также схожесть с другими криминальными кинолентами

Сериал «Гадалка», показ которого начался на Первом канале 11 февраля, порадовал довольно высокими рейтингами. В нём есть все атрибуты успешного сериала: интересная идея, криминальные истории, хорошие актеры: традиционно милый Михаил Пореченков в роли следователя и очень красивая Екатерина Олькина в роли девушки, способной благодаря своим видениям распутывать сложные уголовные дела.

Впрочем, некоторые недочеты в этом сериале зрители всё же нашли, а кое-что их откровенно «бесило». Возьмем, к примеру, очень неоригинальное название фильма. Помимо сериала Ильи Казанкова «Гадалка» — это еще и популярный среди домохозяек сериал, выходящий на протяжении уже шести лет на канале ТВ3. В нем настоящие «профессиональные» гадалки при помощи карт таро и дара ясновидения помогают людям решать их проблемы.

Первая «Гадалка» выходит с 2012 года, снято шесть ее сезонов, а потому даже в Интернете трудно найти что-то о новой «Гадалке», ведь всё буквально забито старой. Кстати, рабочее название у сериала Казанкова было другим – по именам главных героев его собирались назвать «Потапов и Люся». Многие зрители в своих отзывах пишут, что этот вариант был бы более удачным.

Пока дождешься продолжения – забудешь, как всё начиналось

Наибольшее возмущение среди поклонников сериала вызвал тот факт, что каждая история «Гадалки» состоит из двух серий по 48 минут и Первый канал «экономно» показывал с понедельника по четверг лишь по одной серии.

Бывало, посмотришь первую часть истории, а на следующий день, погруженный в работу и прочие хлопоты, уже с трудом можешь вспомнить, как всё начиналось. Или еще хуже: первую из двух серии посмотрел, а вторую в силу обстоятельств посмотреть не получилось, и тайна осталась для тебя нераскрытой.

Пошловатая невеста Потапова и странные раздевания

«Гадалку» не назовешь жестоким и кровавым сериалом, а потому среди его зрителей немало представительниц прекрасного пола. И они, равно как и многие мужчины, не поверили сценаристам, сделавшим криминалиста Зайцеву вульгарной и к тому же сексуально озабоченной.

Зайцева, сыгранная Яной Крайновой, и Алексей Потапов (Михаил Пореченков) живут вместе, и, видимо, отношения их длятся уже давно. Но она регулярно соблазняет его прямо на рабочем месте, к тому же при не закрытых на ключ дверях. Кроме того, она постоянно носит короткие юбки, что очень странно для эксперта, работающего на местах убийств и краж.

Во время работы Зайцева частенько принимает весьма провокационные позы и следователи из группы Потапова пялятся на ее обтянутую юбкой «пятую точку», что женщину ни капли не возмущает.

«Мне кажется, что это оскорбительно для актрисы, когда ее [грубое слово] появляется в кадре чаще, чем она сама», — жалуется читатель.

К моментам, в необходимости которых можно усомниться, относятся и переодевания героинь. Перед первой поездкой из Березово в Москву Люся Некрасова переодевается в кабинете поликлиники и туда входит врач, застав девушку в бюстгальтере. Затем она едет в столицу второй раз и неловкая ситуация повторяется, будто монтажеры о чем-то забыли.

Капустин приходит в больницу, чтобы допросить няню похищенной девочки – няня тоже переодевается, приходит к девушке-главарю банды, убившей сестру Люси, — та плавает в бассейне в чем мать родила и не испытывает неловкости при появлении полицейского.

Китель подполковника и другие ошибки в кадре

Есть в сериале и фактические ошибки, возникшие у его создателей при подготовке к съемке и непосредственно в процессе. Например, в четвертой серии Потапов рисует в тетради схему мест, где бывали пропавшие дети. Сперва в верхнем кружке он пишет слово «сад», затем после смены кадра на том месте мы видим слово «дом». Кадр меняется вновь и «сад» возвращается.

Если эпизод с тетрадкой мог для большинства зрителей остаться незамеченным, то все работающие в полиции в ужасе закатили глаза, увидев китель начальника Потапова (его роль исполнил Василий Бочкарев).

«Странно, что начальник ОВД — полковник полиции — носит свой китель с нарушением формы одежды (приказ МВД РФ от 26.07.2013 N575): ведомственные знаки должны быть размещены на правой стороне кителя, а орденские планки — на левой. Интересно, как такой ляпсус смог произойти?» — задается вопросом член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Виктор Золотухин.

Рядовых сотрудников полиции в сериале и вовсе выставили непрофессионалами. На месте преступления они хватают улики голыми руками еще до того, как эксперт снял отпечатки пальцев. Удивляет и то, что киллер стреляет в сидящую в машине Машу сверху вниз, а медэксперт доказывает иное — пуля вошла в тело снизу и застряла в основании черепа.

Сходство с другими криминальными сериалами и не только

И на отечественном, и на зарубежном телевидении в последнее время крутят киноленты, в которых раскрывать преступления помогают люди с уникальными способностями. Вспомним сериал «Нюхач», где герой Кирилла Кяро обладает потрясающим обонянием, сериал «Анна-детективъ» про девушку-медиума, сериал «Менталист» и конечно же «Майор и магия», где Мария Берсенева играет ясновидящую, принятую на службу в полицию.

В «Гадалке» можно увидеть и напоминания о других кинолентах. Сцена с опознанием тела Маши в морге очень похожа на сцену опознания Лоры Палмер в легендарном «Твин Пикс» Дэвида Линча, сцена с превращением Люси в модную леди – отсыл к «Красотке» или «Дьявол носит Prada». Когда Зайцева говорит Алексею о своем «темном попутчике» — это уж совсем неприкрытый отсыл к «Декстеру».

Заимствования чужих идей, впрочем, нельзя назвать большим минусом. И в целом, «Гадалка», несмотря на недочеты, получилась хорошей и запоминающейся. Даже сам Михаил Пореченков до премьеры говорил, что ему интересно будет посмотреть сериал, над которым они с коллегами так усердно работали.