Женщины без платков, палач из будущего и другие ошибки в сериале «Великолепный век»

Сериал «Великолепный век», завоевавший сердца миллионов поклонников по всему миру, стал самым масштабным проектом на турецком телевидении. Его съемки сопровождались массовыми выступлениями и даже критикой со стороны представителей государства, но сериал, тем не менее, был снят и показан более чем в 50 странах мира.

«Великолепный век» славится не только игрой актёров, в первую очередь, он интересен масштабностью изображения эпохи, интерьерами дворцов, старинными нарядами и вниманием к самым мелким деталям.

И хотя сложно требовать от художественного фильма полного соответствия исторической правде, любители истории во время просмотра сериала всё же не могут отказать себе в удовольствии найти какое-нибудь несоответствие и бросить камушек в сторону сценаристов или художников-декораторов. Teleprogramma.pro составила список тех ошибок, которые больше всего бросаются в глаза при просмотре сериала.

Где задержалась Хюррем?

В тот момент, когда в гарем к настоящему Сулейману попала девушка, позже получившая имя Хюррем, он был еще шехзаде — наследником престола и сыном действующего султана Селима I. На османский трон Сулейман взошёл в 1520 году в возрасте 26 лет. В сериале же мы видим, что Хюррем была направлена в гарем именно к султану, причём он был уже в зрелом возрасте и на 26 никак не тянул.

Очутившись в гареме султана (гарем в то время располагался в Топкапы, а не в Старом дворце), девушки на протяжении нескольких лет проходили серьезное обучение, едва ли не как в институте. Затем кто-то из прилежных учениц получал шанс остаться наедине с правителем. В «Великолепном веке» всё иначе – Хюррем с корабля привезли во дворец и, судя по всему, она провела там не слишком много времени прежде, чем смогла привлечь внимание повелителя. Русская рабыня выкрикнула его имя, когда он проходил мимо, и Сулейман тут же призвал дерзкую рыжеволосую красавицу на своё ложе.

Говорящая по-русски валиде-султан

Еще один интересный момент в первых сериях — то, что валиде-султан (мать Сулеймана) при встрече разговаривает с Хюррем по-русски. Она якобы знала этот язык, потому что была дочерью крымского хана. Да, по одной из версий мать Сулеймана, Айше Хафса, действительно являлась дочерью крымского хана Менгли I Гирея, вот только Крымское ханство в то время не входило в состав России, соответственно, знать этот язык она не могла.

Кстати, умерла Айше Хафса гораздо позже, чем мы видим в сериале. По мнению историков, её вполне могла отравить сама Хюррем.

Единственная жена Сулеймана

Специально для своей любимой Хюррем Сулейман придумал звание хасеки-султан. В сериале так называют не только официальную жену султана, но и Махидевран — мать старшего сына султана – шехзаде Мустафы.

Создатели сериала показали Хюррем коварной и мстительной, показали, насколько ловко она расправляется со своими врагами. Однако для непосвященных зрителей осталось тайной то, что эта женщина была очень начитанной и образованной, обладала острым умом. Зрители не узнали, какие прекрасные стихи писала она для своего султана и какие песни пела.

Принцесса Изабелла годилась бы султану в бабушки

В реальности Сулейман женился на Хюррем и другие женщины его не интересовали. В сериале мы видим обратное — он приглашал к себе в покои одну из наложниц, затем взял в гарем принцессу Изабеллу Фортуна.

Такая принцесса действительно существовала и звали её Изабелла I Кастильская. Штука в том, что она приходилось бабушкой Карлу V, противнику Сулеймана, и умерла от старости в 1504 году, за 16 лет до того, как Сулейман сел на трон.

Если бы принцесса и дожила до момента, указанного в фильме, и её захватили в плен, вряд ли Сулейман мог положить на неё глаз, ведь зачем ему старушка, если рядом есть молодая и красивая Хюррем.

Простоволосые женщины и ошибки в выборе тканей

Даже человек, плохо знающий историю Османской империи, заметит, что все женщины, которых мы видим в сериале, носят по меркам мусульманской страны слишком откровенные наряды — платья с глубоким декольте, да и головные уборы у них не в почёте.

Во времена Сулеймана женщины во дворце не ходили с распущенными волосами и волосы покрывали головным убором, вуалью, позже — чадрой. Неотъемлемой частью гардероба были панталоны, но они явно распугали бы фанатов, так что художники по костюмам решили сделать женскую одежду более европейской.

Что касается мужчин, то их наряды в сериале тоже не соответствуют реальным и по фасону, и по цветовой гамме. Коричневого в одежде Османов не было совсем, зато было много рубиново-красного с узорами зеленого, синего, бежевого, чёрного или фиолетового цвета. Сами ткани были тяжелыми и не такими тусклыми, как на экране.

Неправильные шторы и слишком много столов

Интерьер дворца великого султана тоже не соответствует эпохе — практически в каждой комнате мы видим столы, хотя их там быть не должно. Более того, на столе у Сулеймана стоят трехрожковые подсвечники, а их в то время ещё не было.

Слишком красивыми декораторы сделали шторы на окнах — они должны быть прямыми, но в сериале висят шторы с драпировкой, помпонами и ламбрекенами.

«Чёрный» палач из будущего

В сериале упоминается ещё один интересный исторический персонаж — палач Кара Али (Черный Али). Главный палач с таким именем действительно был во дворце Османов, только жил он на 150 лет позже.

12 августа 1648 года, согласно историческим документам, именно Кара Али во время государственного переворота задушил свергнутого с трона султана Ибрагима I Безумного.

Где темнокожие евнухи?

Ещё одним отступлением от правды стало отсутствие в гареме султана темнокожих евнухов (караагалар), которые считались более здоровыми и легче переносили процедуру кастрации. В настоящем османском дворце они появились в XV веке. До конца XVI века именно «чёрные» евнухи служили наложницам в самом гареме, а «белые» лишь охраняли вход в него.

Голубой и розовый

Когда у сестры султана Хадидже и главного визиря Ибрагима родились двойняшки — мальчик и девочка, их нарядили в голубое и розовое. Выбирать голубой цвет для мальчиков и розовый для девочек начали на Западе, и лишь в XVIII веке.

Здесь же мальчика следовало нарядить в красное — цвет мужества, цвет крови, и уж никак не в голубое.