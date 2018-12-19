Сериалы Как изменились герои сериала «Дикий ангел» 20 лет спустя
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Как изменились герои сериала «Дикий ангел» 20 лет спустя

Мария Горская

«Иво» стал многодетным отцом, «Милагрос» влюбилась в Россию, а кое-кто из героев не дожил до сегодняшнего дня.

Одним из самых популярных сериалов в России конца 90-х годов стал «Дикий ангел» с Натальей Орейро в главной роли. Тысячи девчонок, мечтающих быть похожей на его героиню, носили джинсовые комбинезоны с завязанными на поясе клетчатыми рубашками и красные кепки козырьком назад. И слушали легендарную песню Cambio Dolor («Меняю боль»), мечтая выучить однажды испанский язык, уехать в далёкую Аргентину и найти там своего высокого блондина…

В 2019 году исполнится 20 лет с тех пор, как российские телезрители впервые увидели «Дикий ангел» на экранах своих телевизоров. Портал Teleprogramma.pro решил воспользоваться случаем и вспомнить актёров, исполнивших в нём главные роли. Интересно узнать, чем они занимаются спустя столько лет и чего добились в жизни.

Милагрос / Чолито (Наталья Орейро)

Наталья Орейро - тогда и сейчас
Наталья Орейро повзрослела, но осталась настоящей красавицей

Роль сироты Милагрос принесла уругвайской актрисе Наталье Орейро мировую известность, причём не только на актёрском поприще, но и в мире музыки. После окончания съемок в сериале Наталья выпустила второй сольный диск Tu Veneno («Твой Яд») и её фанаты скупили более двух миллионов копий этого альбома.

С 2011 года Орейро является Послом доброй воли ЮНИСЕФ в регионе Рио-де-Ла-Плата (Аргентина и Уругвай), снимается в кино, записывает музыку и воспитывает сынишку с волшебным именем Мерлин. Мальчику уже шесть лет.

В нашей стране актрису помнят и очень любят, а она отвечает взаимностью – часто приезжает сюда, общается с фанатами в соцсети «ВКонтакте», специально для них выкладывает новые фотографии, делясь ценными моментами своей жизни.

Когда Россия принимала Чемпионат мира по футболу, Орейро специально к этому событию записала свою новую песню United by Love, в которой присутствуют слова как на английском и испанском, так и на русском языке.

Иво Ди Карло Миранда-Рапалло (Факундо Арана)

Факундо Ирана - как выглядит сейчас
Отважный Факундо Арана едва не покорил Эверест. Источник: кадр из фильма, страница актёра в Instagram

Исполнитель главной мужской роли в «Диком ангеле» Факундо Арана в свои 46 лет ведёт активный образ жизни – снимается в кино и сериалах, играет в театре, занимается сёрфингом и скалолазанием, поёт и играет на саксофоне.

Немалая часть жизни Факундо посвящена общественной деятельности. В начале 2000-х он участвовал в кампании ранней диагностики рака, а в 2008 году покорил самую высокую точку Анд – гору Аконкагуа (6960 м). Восхождение проходило под лозунгом «Сдавай кровь — спасай жизни». С этим же призывом четыре года спустя актёр отправился покорять Эверест. Он достиг базового лагеря на высоте 5364 м, но затем был вынужден сделать остановку из-за развивающейся горной болезни. Друзья советовали ему вернуться, но Арана оказался упрямым и попытался идти дальше. Бедняге стало так плохо, что пришлось вызывать вертолет и срочно эвакуировать его в Катманду.

А где же сейчас наш герой? Судя по фотографиям последних недель на его странице в Instagram, он вновь покоряет Аконкагуа. Дома экстремала ждут его жена Мария Сузини, дочка Чайна и сыновья-двойняшки Яко и Леон Моро.

Федерико Ди Карло (Артуро Мали)

Актёр, сыгравший Федерико Ди Карло, скончался во время гастролей с театром
Актёр, сыгравший Федерико Ди Карло, скончался во время гастролей с театром

Актёр Артуро Мали, исполнивший роль отца Милагрос, впервые появился на телеэкранах в 1970 году. С тех пор он сыграл более 55 ролей, не считая театральных. Именно гастроли с театром стали для артиста последними. 25 мая 2001 года с постановкой Sinverguenzas он находился в аргентинском городе Мортерос, провинция Кордоба, и скончался на 62-м году жизни от инфаркта миокарда.

Дамиан Рапалло (Норберто Диас)

Норберто Диас умер во сне в 2010 году
Норберто Диас умер во сне в 2010 году

Норберто Диас после «Дикого ангела» снялся еще в 13 сериалах, но 18 декабря 2010 года 58-летний актёр умер. Ночью во сне у него остановилось сердце.

Российскому зрителю Диас также знаком по другим мыльным операм, таким как «Селеста, всегда Селеста» и «Чёрная жемчужина». Главные роли в этих сериалах играла Андреа Дель Бока.

Луиза Рапалло де Ди Карло (Фернанда Мистраль)

Актриса Фернанда Мистраль уже вышла на пенсию
Актриса Фернанда Мистраль уже вышла на пенсию. Источник: кадр из фильма, телеканал Vivo

Актриса Фернанда Мистраль (настоящее имя — Эдит Долли Перейра), слава богу, жива и здорова. Ей 84 года, в кино она перестала сниматься еще десять лет назад и сейчас наслаждается тихой и спокойной жизнью на пенсии.

Дона Анхелика де Ди Карло (Лидия Ламайсон)

Дона Анхелика - бабушка Милагрос
Дона Анхелика — бабушка Милагрос

Все любители сериала помнят милую и потрясающе элегантную богатую старушку Дону Анхелику, которая в итоге оказалась настоящей бабушкой главной героини. Актриса Лидия Ламайсон была очень похожа на своего персонажа в «Диком ангеле» — она прожила долгую жизнь и скончалась в 2012 году в возрасте 97 лет.

Сниматься в кино она продолжала вплоть до 2008 года, показав своим примером, что любовь к жизни и постоянное движение способствуют долголетию.

Виктория Ди Карло Рапалло (Вероника Виейра)

Виктория из «Дикого ангела» спустя 20 лет всё еще остаётся очаровательной блондинкой
Виктория из «Дикого ангела» спустя 20 лет всё еще остаётся очаровательной блондинкой

Сложно поверить, но этой актрисе уже 50 лет. В мыльных операх Вероника Виейра обычно играет злодеек либо самовлюбленных блондинок. В реальной жизни она совсем не такая – это добрая и отзывчивая женщина, которая никогда не откажется сделать фото со своими поклонниками.

Кроме работы, у Вероники есть и другая жизнь – на протяжении 24 лет она была замужем, у нее растут две уже взрослые дочки.

Аделина «Лина» де Соло (Виктория Онетто)

Лина - служанка в доме Де Карло
Лина — служанка в доме Де Карло

Виктория Онетто, несмотря на то, что часто играет в кино весьма забавных персонажей, в жизни – серьезная женщина. Сейчас она занимает пост секретаря по вопросам культуры и искусства муниципалитета Авельянеда. Виктория играет роли в кино и театре, участвует в организации различных культурных мероприятий, с мужем и 12-летней дочкой они много путешествуют.

Рокки / Морган (Марсело Маццарелло)

Маццарелло играл шофёра Виктории
Маццарелло играл шофёра Виктории

Этот персонаж в сериале запомнился нам своим выдающимся «шнобелем» и любовью к хозяйской дочке. В итоге Рокки и Виктория даже поженились.

В реальной жизни Марсело Маццарелло — очень известный актёр, обладатель множества театральных и кинопремий. С сентября 2016 года он является главным героем спектакля La Denuncia в Театре дель Пуэбло.

Марта (Валерия Лорка)

Валерия Лорка в роли наглой служанки Марты
Валерия Лорка в роли наглой служанки Марты

Валерия Лорка помимо «Дикого ангела» снималась в таких известных аргентинских сериалах, как «Мятежный дух», «Аманда О», «Провинциалка». От гражданского брака с Оскаром Ферригно-младшим у нее есть 14-летний сын Люсио, которым актриса очень гордится.

Пабло Рапалло (Сегундо Сернадас)

Пабло - сын Дамиана
Пабло — сын Дамиана

Актёр Сегундо Сернадас (на самом деле его зовут Пабло) в «Диком ангеле» играл сына Дамиана, двоюродного брата Иво. В кино он снимался не только в родной Аргентине, но и в других странах – в Мексике, в Перу и даже на Филиппинах.

Четырнадцать лет назад он женился на перуанской актрисе Джанелле Нейре. У них родился сын Сальвадор, но брак, тем не менее, оказался непрочным и закончился разводом.

В 2015 году Сернадас серьезно занялся политикой. Он был назначен советником по переменам в партии Тигре, которая является частью воинственно настроенной политической коалиции Камбьемос. Этим назначением многие были недовольны и даже поговаривали, что актёр получает должности по блату – благодаря своей тёте, министру безопасности.

Андреа Рамос (Мариана Ариас)

Андреа - секретарша и любовница Федерико
Андреа — секретарша и любовница Федерико

53-летняя Мариана Ариас – актриса, модель и журналист. Она ведёт передачи на телевидении и радио. У Андреа есть взрослая дочь Палома, которая поразительно похожа на свою мать.

Альфредо «Бобби» Луис Соло (Пабло Новак)

Пабло Новак в роли Бобби
Пабло Новак в роли Бобби

Бобби в сериале был лучшим другом Иво, влюбленным в его сестру. Но затем у Бобби закрутились отношения с Линой, закончившиеся свадьбой.

Актёр Пабло Новак также является музыкантом, режиссером, сценаристом и театральным педагогом. Он преподает актерское мастерство начинающим и продвинутым актёрам, проводит коучинг. С января 2017 года Пабло ведёт собственную передачу на радио Uno.

Тэги:
Наталья Орейросериал "Дикий ангел"сериалыФакундо Арана

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Кадр из сериала «Дикий ангел»

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Как изменились герои сериала «Дикий ангел» 20 лет спустя
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