Сериалы Планируем пересмотреть: 8 «девчачьих» сериалов, популярных в 90-е
Сериалы

Планируем пересмотреть: 8 «девчачьих» сериалов, популярных в 90-е

Ольга Моисеева

В те времена все девушки страны с упоением смотрели сериалы, в которых главными героинями являлись их сверстницы. В долгие новогодние праздники можно вернуться в юность и заново увидеть любимых героев.

«Зачарованные»

Кадр из сериала «Зачарованные» (1998-2006 гг.)

больше по теме
Как менялись сестры Холливелл? Самые яркие образы из сериала «Зачарованные»Больше семи лет мы переживали за Прю, Пайпер, Фиби и Пейдж и следили за тем, как сестры меняют имидж. Teleprogramma.pro вспоминает самые интересные преображения сестер.
В центре сюжета — три сестрички, три девушки с паранормальными способностями, живущие в особняке своей бабушки: Прю, Пайпер и Фиби. О том, что они могут колдовать, девушки узнают после того, как Фиби находит на чердаке старинную Книгу заклинаний.

Оказывается, они не первые ведьмы в роду, но именно о трех сестрах существует предание — они должны стать самыми могущественными в истории добрыми ведьмами. На пути к исполнению предсказания девушек ждут опасные приключения — они сражаются с темными силами, защищая мир людей от зла. В дальнейшем к трем сестрам добавилась четвертая.

Кадр из сериала «Зачарованные» (1998-2006 гг.)

Девушки с замиранием сердца следили за подвигами отважных и красивых сестричек, школьницы играли в ведьм, у каждой из которых были свои поклонницы. Этот сериал пробудил у наших зрителей мощную волну интереса к оккультизму — мы впервые смотрели кино о потусторонних силах, и эта тема захватывала…

«Зена — королева воинов»

Кадр из сериала «Зена — королева воинов» (1995-2001 гг.)

больше по теме
Как сейчас выглядят забытые актеры популярных в 90-е сериалов?Вспоминаем актеров из сериалов «Санта-Барбара», «Элен и ребята» и «Зена — королева воинов». Что их объединяет? Мы помним этих актеров молодыми, потому что с окончанием 90-х все они пропали с экранов.
Симпатичная девушка с развитой мускулатурой долгое время вела за собой армию убийц и грабителей, которые разрушали все на своем пути — уничтожали мирные селения вместе с их жителями. И вдохновляла их на эти «подвиги» безжалостная Зена.

Но однажды в ее душе произошел переворот, теперь Зена занята прямо противоположной целью: она решает защищать всех обиженных и беспомощных, используя свою силу и бойцовские навыки.

Кадр из сериала «Зена — королева воинов» (1995-2001 гг.)

(Кадр из сериала «Зена — королева воинов»)

Вместе с ней в поход отправилась Габриэль — полная противоположность мужеподобной Зене, нежная и романтичная девушка, обожающая приключения и оставившая ради них и своих родных, и даже жениха. Особо стоит отметить виртуозное владение Зеной как мечом, так и другими видами оружия — не хуже легендарного Горца, пожалуй.

«Баффи — истребительница вампиров»

Кадр из сериала «Баффи — истребительница вампиров» (1997-2002 гг.)

На первый взгляд, Баффи Саммерс — самая простая девочка-подросток. Однако в действительности она — Избранная: ей дано уничтожать вампиров, демонов и прочую нечисть. Хорошенькая блондинка специально переезжает из Лос-Анджелеса в маленький городок, чтобы никто не знал ее тайны.

Однако скоро она начинает замечать, что за ней следят внимательные глаза — оказывается, школьный библиотекарь, мистер Руперт, тоже выполняет свою миссию, а именно — охраняет Баффи. В дальнейшем он учит ее новым приемам, готовит к новым подвигам и к выполнению основного предназначения.

«Элен и ребята»

Кадр из сериала «Элен и ребята» (1992-1994 гг.)

больше по теме
Исполнитель роли Этьена в сериале «Элен и ребята» возвращается на экраныДавид Пру снялся в российской версии «Римских каникул»
Французский сериал о жизни девушек-студенток и их друзей-музыкантов собирал у экрана всех девчонок, начиная с дошкольного возраста. Пожалуй, ключевое слово для этого сериала — жизнерадостность.

Конечно, у Элен и Николя, Кати, Джоанны, Кристиана, Жозе и остальных были свои трудности, начиная от запутанных любовных отношений и, заканчивая стычками с наркоторговцами. Однако всегда побеждали дружба, любовь и веселье, недаром ведь за кадром то и дело звучал смех. А незатейливую песенку, которая стала саундтреком сериала, и сегодня с готовностью напоет любая дама «за 30».

«Друзья»

Кадр из сериала «Друзья» (1994-2004 гг.)

больше по теме
Звезда сериала «Друзья» перенес серьезную операциюНакануне стало известно, что актер Мэттью Перри находится в клинике, где на днях ему сделали операцию. Сейчас мужчина проходит курс восстановления.
Поистине культовый сериал, продолжающийся 10 лет. Создатели «Друзей» собрали все мыслимые награды, ведь их ситком, на первый взгляд непритязательный и простенький, настолько захватил зрителей, что популярность сериала превзошла все ожидания, с ним невозможно сравнить ни один сериал 90-х.

Трое парней и три девушки — друзья, они вовсе не идеальны, каждый — со своими «тараканами», иногда они раздражают друг друга и даже бесят, но все-таки друзья не могут жить друг без друга. Последняя серия «Друзей» вызвала неподдельные рыдания у поклонников: они не могли поверить, что история длиной в 10 лет закончилась.

«Дикий ангел»

Кадр из сериала «Дикий ангел» (1998-1999 гг.)

больше по теме
Наталья Орейро призналась России в любви на трех языкахПевица и звезда «Дикого ангела» вновь покоряет сердца российской аудитории. На этот раз — ностальгическим клипом и несколькими новыми фразами на русском языке.
Аргентинский сериал о любви непокорной, хотя и бедной, Милли в исполнении Натальи Орейро и неподражаемого красавчика Иво, сына богатых родителей, покорил сердца миллионов российских телезрителей.

Следя за приключениями отважной и дерзкой Милли, они даже не задумывались о том, что в оригинале новелла называется «Храбрая кукла». Наталья Орейро с тех пор стала одной из любимых латиноамериканских актрис в нашей стране.

«Сабрина — маленькая ведьма»

Кадр из сериала «Сабрина — маленькая ведьма» (1996-2003 гг.)

Юная очаровательная блондинка должна буквально разрываться — ее присутствия требуют сразу два мира, как реальный, так и потусторонний, где она борется со злом. Сериал наполнен шутками и комичными ситуациями, настоящий отдых после учебного дня.

Впрочем, большинство девочек считало главным героем вовсе не Сабрину, а ее кота — неподражаемого и прекрасного, черного, как ночь, Салема, который умел говорить — и часто изрекал мудрые вещи.

«Беверли-Хиллз, 90210»

Кадр из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» (1990-2000 гг.)

больше по теме
Как изменились актеры сериала «Беверли-Хиллз, 90210»«Беверли-Хиллз, 90210» (англ. Beverly Hills, 90210) — культовый молодежный сериал 90-ых. За десять лет эфира герои успели стать для зрителей родными. Teleprogramma.pro навестила жителей Беверли-Хиллз в 2018 году.
«Золотая молодежь» Америки, обитающая в самом престижном районе Лос-Анджелеса, ведет обычную для себя жизнь: парни и девушки дружат, враждуют, влюбляются, изменяют, напиваются, веселятся… Внимание нашей молодежи привлекли прежде всего острые темы, которые поднимались в сериале, связанные с наркозависимостью, сексом, алкоголизмом и даже суицидом.

Тэги:
TVсериалы

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Кадр из сериала «Зачарованные» (1998-2006 гг.) 8 «девичьих» сериалов, популярных в 90-е

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Планируем пересмотреть: 8 «девчачьих» сериалов, популярных в 90-е
Интересно?
Поделись с друзьями: