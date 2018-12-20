Планируем пересмотреть: 8 «девчачьих» сериалов, популярных в 90-е

«Зачарованные»

В центре сюжета — три сестрички, три девушки с паранормальными способностями, живущие в особняке своей бабушки: Прю, Пайпер и Фиби. О том, что они могут колдовать, девушки узнают после того, как Фиби находит на чердаке старинную Книгу заклинаний.

Оказывается, они не первые ведьмы в роду, но именно о трех сестрах существует предание — они должны стать самыми могущественными в истории добрыми ведьмами. На пути к исполнению предсказания девушек ждут опасные приключения — они сражаются с темными силами, защищая мир людей от зла. В дальнейшем к трем сестрам добавилась четвертая.

Девушки с замиранием сердца следили за подвигами отважных и красивых сестричек, школьницы играли в ведьм, у каждой из которых были свои поклонницы. Этот сериал пробудил у наших зрителей мощную волну интереса к оккультизму — мы впервые смотрели кино о потусторонних силах, и эта тема захватывала…

«Зена — королева воинов»

Симпатичная девушка с развитой мускулатурой долгое время вела за собой армию убийц и грабителей, которые разрушали все на своем пути — уничтожали мирные селения вместе с их жителями. И вдохновляла их на эти «подвиги» безжалостная Зена.

Но однажды в ее душе произошел переворот, теперь Зена занята прямо противоположной целью: она решает защищать всех обиженных и беспомощных, используя свою силу и бойцовские навыки.

(Кадр из сериала «Зена — королева воинов»)

Вместе с ней в поход отправилась Габриэль — полная противоположность мужеподобной Зене, нежная и романтичная девушка, обожающая приключения и оставившая ради них и своих родных, и даже жениха. Особо стоит отметить виртуозное владение Зеной как мечом, так и другими видами оружия — не хуже легендарного Горца, пожалуй.

«Баффи — истребительница вампиров»

На первый взгляд, Баффи Саммерс — самая простая девочка-подросток. Однако в действительности она — Избранная: ей дано уничтожать вампиров, демонов и прочую нечисть. Хорошенькая блондинка специально переезжает из Лос-Анджелеса в маленький городок, чтобы никто не знал ее тайны.

Однако скоро она начинает замечать, что за ней следят внимательные глаза — оказывается, школьный библиотекарь, мистер Руперт, тоже выполняет свою миссию, а именно — охраняет Баффи. В дальнейшем он учит ее новым приемам, готовит к новым подвигам и к выполнению основного предназначения.

«Элен и ребята»

Французский сериал о жизни девушек-студенток и их друзей-музыкантов собирал у экрана всех девчонок, начиная с дошкольного возраста. Пожалуй, ключевое слово для этого сериала — жизнерадостность.

Конечно, у Элен и Николя, Кати, Джоанны, Кристиана, Жозе и остальных были свои трудности, начиная от запутанных любовных отношений и, заканчивая стычками с наркоторговцами. Однако всегда побеждали дружба, любовь и веселье, недаром ведь за кадром то и дело звучал смех. А незатейливую песенку, которая стала саундтреком сериала, и сегодня с готовностью напоет любая дама «за 30».

«Друзья»

Поистине культовый сериал, продолжающийся 10 лет. Создатели «Друзей» собрали все мыслимые награды, ведь их ситком, на первый взгляд непритязательный и простенький, настолько захватил зрителей, что популярность сериала превзошла все ожидания, с ним невозможно сравнить ни один сериал 90-х.

Трое парней и три девушки — друзья, они вовсе не идеальны, каждый — со своими «тараканами», иногда они раздражают друг друга и даже бесят, но все-таки друзья не могут жить друг без друга. Последняя серия «Друзей» вызвала неподдельные рыдания у поклонников: они не могли поверить, что история длиной в 10 лет закончилась.

«Дикий ангел»

Аргентинский сериал о любви непокорной, хотя и бедной, Милли в исполнении Натальи Орейро и неподражаемого красавчика Иво, сына богатых родителей, покорил сердца миллионов российских телезрителей.

Следя за приключениями отважной и дерзкой Милли, они даже не задумывались о том, что в оригинале новелла называется «Храбрая кукла». Наталья Орейро с тех пор стала одной из любимых латиноамериканских актрис в нашей стране.

«Сабрина — маленькая ведьма»

Юная очаровательная блондинка должна буквально разрываться — ее присутствия требуют сразу два мира, как реальный, так и потусторонний, где она борется со злом. Сериал наполнен шутками и комичными ситуациями, настоящий отдых после учебного дня.

Впрочем, большинство девочек считало главным героем вовсе не Сабрину, а ее кота — неподражаемого и прекрасного, черного, как ночь, Салема, который умел говорить — и часто изрекал мудрые вещи.

«Беверли-Хиллз, 90210»

«Золотая молодежь» Америки, обитающая в самом престижном районе Лос-Анджелеса, ведет обычную для себя жизнь: парни и девушки дружат, враждуют, влюбляются, изменяют, напиваются, веселятся… Внимание нашей молодежи привлекли прежде всего острые темы, которые поднимались в сериале, связанные с наркозависимостью, сексом, алкоголизмом и даже суицидом.