Маникюрный провал Махидевран: поклонники «Великолепного» века нашли очередной ляп

Турецкий сериал «Великолепный век» о жизни султана Сулеймана стал одним из самых популярных в истории мирового кинематографа. Однако киношники допустили ряд неточностей, за что их хейтят пользователи Сети.

Внимательные зрители заметили, что у матери первого наследника падишаха Махидевран на руках — маникюр. Короткие, но аккуратно подпиленные ноготки, покрытые дизайном, в народе именуемым французским маникюром, привлекли внимание поклонников «Великолепного века».

И вряд ли у наложниц 16 века была возможность сделать также.

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