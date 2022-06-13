Три интересных обязанностей евнухов в гареме, о которых мало кто знает

В «Великолепном веке» это не показали.

Россияне начали с большим интересом изучать традиции и обычаи Османской империи после выхода сериала «Великолепный век». Фильм сняли про жизнь султана Сулеймана Великолепного и его гарем.

Многим поклонникам картины понравился хитроумный евнух Сюмбюль-ага. Но не все знают, что таких евнухов в гареме было много. И случили они самому султану, его женам и другим паша.

Эти люди имели огромное влияние и уважение. Оскорбить такого раба империи означало подписать себе приговор. Многие из этих слуг имели жен и детей, продолжая свою службу.

И было у евнухов в гареме три обязанности, о которых мало кто знает. В «Великолепном веке» это не показали.

Во-первых, именно евнухи выбирали на рынке для султана самых красивых девушек и приводили их в гарем.

Во-вторых, у евнухов был доступ к тайному окну в хамам. Таким образом, служители контролировали порядок среди наложниц, наблюдая за ними без прикрас.

И, в-третьих, евнухи обучали рабынь любовным техникам. Навыки наложниц было необходимо проверять до того, как девушка попадет к султану на хальвет. И вот в качестве экспертов и оценщиков как раз и выступали евнухи.

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