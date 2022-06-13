Почему в османских гаремах не было темнокожих наложниц

Принято считать, что в гареме османских султанов жили одни красавицы. Показ сериала «Великолепный век» повысил интерес к этому месту, которое имелось в любом дворце.

При этом поклонники фильма заметили, что в гареме не было темнокожих наложниц. Первая мысль — дискриминация по расовому признаку. Но нет, историки утверждают, что разделения на высшие и низшие касты по цвету кожи в Османской империи не существовало никогда.

Главная причина крылась в том, что темнокожие наложницы были мусульманами. А держать в рабстве своих братьев-мусульман в исламе было строго запрещено.

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