Почему на самом деле султан Сулейман хотел отменить свадьбу с Хюррем

В сериале «Великолепный век» нам показали, что рыжеволосая бестия Хюррем была самой любимой женщиной султана Сулеймана. Однако в реальной жизни все было не совсем так.

Несмотря на любовь, в покои падишаха постоянно приводили новых наложниц. И главной задачей Хюррем было — контролировать, чтобы никто из них не забеременел. Иначе она рисковала лишиться своего влиятельного положения.

Мало кто знает о том, что свадьба Хюррем и Сулеймана практически сорвалась из-за гибели одной из наложниц. А все из-за пожара, который вспыхнул в 1541 году. Практически весь дворец был охвачен огнем и именно накануне ЧП у Сулеймана появилась новая фаворитка. Звали ее то ли Гюльхан, то ли Айше. Доподлинно эта информация неизвестна.

При неизвестных обстоятельствах загорелась общая спальня в гареме. Часть девушек успела спастись. Среди них была и фаворитка повелителя. Однако в последний момент девушка вспомнила, что оставила в спальне дорогой подарок султана — колье, и поспешила за ним.

Выжить наложнице, к сожалению, не удалось, она погибла в огне. Сулейман был убит данной новостью. Он приказал казнить старшего евнуха гарема за то, что тот не уследил за его любимицей, а сам ушел в глубокую депрессию.

На протяжении многих дней в гареме был объявлен траур. Сулейман сидел в отдельных покоях и не хотел видеть никого, в том числе и свою любимую Хюррем. Их свадьба была под угрозой срыва. Будущей Хасеки пришлось приложить немало усилий, для того чтобы спасти султана от депрессии. И ей это чудом удалось.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.