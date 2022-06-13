Грязь, болезни: каким на самом деле был гарем до правления султана Сулеймана

Ставший популярным турецкий сериал «Великолепный век» сняли про жизнь и судьбу одного из самых значимых султанов Османской империи — Сулеймана Великолепного. При этом поклонников привлекла не только историческая составляющая, но и быт гарема: красивые наложницы, богатство, эстетика.

Но так было не всегда. Историки утверждают, что до правления Сулеймана в гареме творился настоящий ад. Девушек привозили туда с рынка, и они не имели никакого права голоса.

Первоначально наложницы жили в одной комнате, в ней ели и спали на полу на тонких, грязных матрасах. При этом кровати были многоярусными, так как одно помещение не позволяло с комфортом устроиться сотням хатун.

Даже если кто-то из обитательниц гарема серьезно заболевал, он продолжал жить в общей спальне, которую в особых случаях просто закрывали на карантин. Деньги на лечение бесправных слуг не тратили.

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