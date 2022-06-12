Netflix официально анонсировал второй сезон «Игры в кальмара»

В нем вернутся точно три персонажа из первого сезона, а вот кукла-убийца уже будет другая.

12 июня Netflix анонсировал долгожданный второй сезон корейского сериала «Игра в кальмара». Несмотря на многочисленные слухи о продолжении, именно в эту дату шоу продлили официально.

Режиссер проекта сообщил зрителям, что во втором сезоне точно вернутся победитель из первого сезона Сон Ки Хун (актер Ли Джон Джэ), ведущий игры Хван Ин Хо (Ли Бен Хон) и вербовщик в костюме (Кон Ю). Также в сериале появится «бойфренд» двигающейся куклы из первого кровавого испытания. Точная дата релиза, правда, еще не названа.

Напомним, «Игра в кальмара» вышла на Netflix в сентябре 2021 года и стала очень популярным сериалом во многих странах мира, несмотря на то, что почти все актеры, названия и стилистика – корейские.

Это история о должниках с разными жизненными обстоятельствами, которых заставили участвовать в кровавом турнире за большую сумму денег. Гротеск сюжету придал тот факт, что участники соревнуются в детских дворовых играх.

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