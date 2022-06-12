Какие законы Османской империи нарушил султан Сулейман ради Хюррем

Главная героиня популярного турецкого сериала «Великолепный век» Хюррем в реальной жизни была самой любимой женщиной османского султана Сулеймана Великолепного. Ради нее падишах даже нарушил несколько законов, которые приняли его предки.

Например, в гареме было принято, что ночь с четверга на пятницу султан должен проводить строго с женой. Но едва Хюррем попала на хальвет к Сулейману, он тут же забыл об этом правиле. От этого, кстати, Махидевран и сходила с ума больше всего.

Еще был странный момент, когда Сулейман попросил художника Луку изобразить Хюррем на холсте. Однако рыжеволосая бестия уловками добилась того, чтобы их изображения написали вместе с падишахом. И в те времена это было настоящим нонсенсом.

Ну и главное — это то, что наложницы и жены всегда должны были жить отдельно от султана. Лишь изредка он приглашал их в свои покои. Но едва султан узнал о неизлечимой болезни своей любимой Хюррем, он тут же проигнорировал вековые устои. По его личному приказу женщина перебралась жить в его покои Сулеймана навсегда.

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