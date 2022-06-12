Саманта вернется к гламуру: в новом сериале Ким Кэттролл сыграет «королеву косметики»

Соскучились по Саманте из «Секса в большом городе»? В новом сериале «И просто так» ее уже не будет, зато у актрисы Ким Кэттролл появился другой гламурный проект. Он так и называется – «Гламурный» (Glamorous).

Это будет сериал на Netflix, куда 65-летнюю артистку пригласили на главную роль. По сюжету, молодой гей страдает от того, что его жизнь застряла на месте, пока не получает работу у «королевы косметики» Мэдолин Эддисон (даму, очевидно, сыграет Ким). Под руководством этой женщины парень поймет, чего на самом деле хочет и чего заслуживает в этом мире.

Как сообщает издание Variety, сериал из 10 эпизодов начнут снимать в Торонто уже в июле текущего года.

Добавим, что в скором времени выйдет фильм About My Father («О моем отце»), где Ким Кэттролл снялась вместе с Робертом Де Ниро. Также актриса занята в ремейке сериала «Близкие друзья» 1999 года.

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