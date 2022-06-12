Опять ляп: провальный момент с Гюльфем-хатун в «Великолепном веке»

В сценаристы популярного турецкого сериала «Великолепный век» допустили ряд исторических неточностей. Один из них коснулся самой загадочной наложницы султана Сулеймана — Гюльфем-хатун.

Поклонники сериала помнят, как в самом начале будущий падишах прибывает во дворец из Манисы для того, чтобы полноценно вступить на престол. И встречают его мать Валиде, сестра Хатидже и… Гюльфем!

В реальной жизни такого быть не могло. Ведь у Сулеймана была еще и Махидевран, которая имела сына. Согласно обычаям османов, именно мать старшего шехзаде должна была если не раньше, то вместе с наследником и его гаремом прибыть в столицу.

Но по какой-то неведомой причине сценаристы решили проигнорировать этот факт и заменили Махидевран Гюльфем.

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