Тайны «Великолепного века»: почему на самом деле Валиде ненавидела Хюррем

И дело не в Махидевран.

Мать султана Сулеймана Валиде была самой влиятельной женщиной в Османской империи, но ее путь к успеху был тернист. Женщина знала обо всех темных сторонах жизни в гареме не понаслышке и привыкла к тому, что за свое место под солнцем надо бороться.

А Хюррем, по ее мнению, досталось все достаточно легко. Валиде считала, что рабыня быстро получила расположение повелителя и требовала к себе такого же отношения, как к истинным султаншам.

Любой проступок Хюррем Сулейман всегда прощал, и с каждым днем в гареме она становилась все могущественнее. Разумеется, что и Валиде, и сестры падишаха ей завидовали. Оттуда и пошла между ними вражда.

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