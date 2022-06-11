Две грубые ошибки про Хюррем в «Великолепном веке»

Ляпы можно заметить в самом начале сериала.

Главной героиней популярного турецкого сериала «Великолепный век» стала любимая женщина султана Сулеймана Хюррем. Однако киношники не совсем точно показали некоторые факты из ее биографии.

В сериале мы помним, что Александру (родное имя Хюррем — прим. ред.) привезли во дворец к падишаху сразу с корабля. Но на самом деле так никогда не делали. Рабынь продавали на рабовладельческом рынке, и евнухи из гарема султана сами их выбирали и потом приобретали.

Так произошло и с Хюррем. В гарем ее доставил верный служитель Сулеймана Ибрагим, с которым, кстати, у них потом начнется настоящая война.

Кроме того, в «Великолепном веке» имя Хюррем Александре дал сам повелитель. Только вот в реальной жизни именно Валиде нарекла Александру и, более того, лично отправила ее на хальвет к сыну.

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