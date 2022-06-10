Ибрагим-паша из «Великолепного века» на самом деле был евнухом

Турецкий сериал «Великолепный век» стал одним из самых популярных за всю историю мирового кинематографа. В фильме нам показали жизнь и быт османского султана Сулеймана Великолепного.

Его верным другом и правой рукой был Ибрагим-паша. В «Великолепном веке» нам показали, что Ибрагим служил султану в должности великого визиря, а затем женился его сестре Сулеймана Хатидже.

Однако историки сомневаются, что паша мог построить с султаншей полноценную семью. Ведь, по их данным, Ибрагим был евнухом.

После переезда в Топкапы Ибрагим занял пост главного смотрящего сераля, и именно в его обязанности входил подбор девушек для гарема. В один из своих визитов на рынок он и купил Хюррем — самую главную женщину в судьбе Сулеймана.

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