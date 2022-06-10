Стали известны подробности 10-го сезона сериала «Склифосовский»

На канале «Россия» уже десять лет выходит полюбившийся зрителям сериал «Склифосовский» про врачей. Главные роли в картине исполнили Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Мария Порошина и другие актеры.

Недавно завершились съемки нового сезона. Уже известно, что события одного из эпизодов будут происходить на теплоходе, где школьники отмечают выпускной. По сюжету прямо во время вечеринки судно врезается в берег. На место аварии прибывают спасатели, скорые и бригада врачей легендарного «Склифа».

В 10-м сезоне главных героев ждут новые испытания и трудности. К команде сериала присоединится персонаж, которого сыграет актер Дмитрий Ульянов.

Сериал выйдет в эфире «России» в новом сезоне.

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