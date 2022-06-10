Какой фразой Хюррем показала Сулейману свою глупость в «Великолепном веке»

Главная героиня популярного турецкого сериала «Великолепный век» Хюррем являлась самой любимой женщиной султана Сулеймана. Девушка в три счета расправлялась со своими конкурентками в гареме и за многие годы сумела завоевать искреннее признание и уважение в обществе.

Любая новая наложница Сулеймана давалась ей тяжело. Хюррем любила султана и ни с кем его не желала делить, но традиции ее обязывали.

Однажды в плену падишаха оказалась принцесса Изабелла Кастильская. Сначала Сулейман использовал рабыню как пешку в политических играх, однако потом сделал своей наложницей.

Хюррем впервые серьезно испугалась. И вместо слез и истерик она впервые решилась на откровенный разговор с Сулейманом, совершив большую глупость. Хюррем сказала, что султан не может быть рядом с принцессой из-за того, что она католичка. Изабелла — иноверка и она может быть опасна для османского правителя.

Но Султан лишь рассмеялся. Он напомнил рыжеволосой бестии, что когда-то она была такой же, как и принцесса, а сейчас стала мусульманкой и даже родила ему детей. Сулейман понял, что Роксолана не просто ревнует его, а действительно боится потерять. И простил ее.

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