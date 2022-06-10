Почему Сулейман почти передумал бросать Хюррем фиолетовый платок

Главная героиня популярного турецкого сериала «Великолепный век» Хюррем — самая любимая женщина в гареме султана Сулеймана. В Стамбул девушку привезли рабовладельцы, и сначала ее шансы на успех казались уж сильно низкими.

Конкуренция — высокая, и Хюррем нужно было отличиться, чтобы падишах ее заметил в толпе остальных наложниц.

Когда Сулейман взошел на трон, а во дворец прибыла Махидевран, то его мать решила устроить небывалое празднество в честь своего сына. Для девушек это был шанс — получить приглашение на хальвет. И это было главной целью многих хатун.

Хюррем, желая любой ценой заполучить внимание Сулеймана, принялась отчаянно танцевать. Она смотрела правителю в глаза, хотя должна была направить взгляд в пол. Этого требовали традиции Османской империи.

Под конец танца падишах сильно сжал платок в своей руке и даже передумал его бросать фаворитке. Уж слишком долго и нагло она глядела ему в глаза. Но у Хюррем хватило ума в конце своего выступления не только отвести взгляд, но и упасть к ногам правителя. Это ее и спасло. А могло бы и нет…

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